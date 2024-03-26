Как ИГИЛ сотрудничает с ФСБ: кто кого может на самом деле использовать

Теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл", который произошел вечером 22 марта, разоблачил сотрудничество российских спецслужб с террористами ИГИЛ. Однако сейчас сложно установить, какая из сторон имела большую пользу от совместной работы.

Такое мнение 24 Каналу высказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, вряд ли кого-то удивит, если со временем выяснится, что террористами курировали сотрудники одного из подразделений российской спецслужбы, пытаясь создать условия для совершения теракта, чтобы в дальнейшем Владимиру Путину было легче принимать радикальные решения.

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Кураторы из ФСБ могли потерять связь с агентами

Вероятно, с целью противодействия ИГИЛ российские спецслужбы пытались внедрять и отправлять в организацию своих агентов. Однако в этой истории взаимодействия агентов и кураторов все очень условно. Ведь куратору кажется, что он полностью контролирует ситуацию, но существуют опытные агенты, которые в результате собирают компромат на самих кураторов.

Относительно сотрудничества ФСБ и ИГИЛ. Есть такое выражение, если ты начинаешь всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя,

– сказал Осечкин.

Так же и в ИГИЛ происходит определенная оперативная работа по установлению контакта с сотрудниками. Отправляя в ИГИЛ агентов ФСБ, могли появиться так называемые двойные агенты. В определенный момент куратор может потерять личную связь с агентом. Очевидно, что ФСБ отправило в ИГИЛ большое количество людей, которые имеют компроматы на российские спецслужбы.

"Со временем мы узнаем подробности, которые шокируют, но очевидно, что сотрудничество есть. Кто кого контролирует и вбрасывает информацию большой вопрос. Спецподразделения в России получали информацию от западных разведок и агентурные донесения из ИГИЛ о возможном теракте, но не передавали информацию ФСБ в Московской области", – добавил основатель Gulagu.net.

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