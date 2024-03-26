Як ІДІЛ співпрацює з ФСБ: хто кого може насправді використовувати

Теракт у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол", який відбувся ввечері 22 березня, викрив співпрацю російських спецслужб з терористами ІДІЛ. Однак зараз складно встановити, яка зі сторін мала більшу користь від спільної роботи.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, навряд чи когось здивує, якщо з часом з'ясується, що терористами курували співробітники одного з підрозділів російської спецслужби, намагаючись створити умови для здійснення теракту, аби надалі Владіміру Путіну було легше ухвалювати радикальні рішення.

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Куратори з ФСБ могли втратити зв'язок з агентами

Ймовірно, з метою протидії ІДІЛ російські спецслужби намагалися впроваджувати й відправляти в організацію своїх агентів. Однак у цій історії взаємодії агентів та кураторів все дуже умовно. Адже куратору здається, що він повністю контролює ситуацію, але існують досвідчені агенти, які в результаті збирають компромат на самих кураторів.

Щодо співпраці ФСБ та ІДІЛ. Є такий вираз, якщо ти починаєш вдивлятися у безодню, то безодня починає вдивлятися у тебе,

– мовив Осєчкін.

Так само й в ІДІЛ відбувається певна оперативна робота щодо встановлення контакту зі співробітниками. Відправляючи в ІДІЛ агентів ФСБ, могли з'явитися так звані подвійні агенти. У певний момент куратор може втратити особистий зв'язок з агентом. Очевидно, що ФСБ відправило в ІДІЛ велику кількість людей, які мають компромати на російські спецслужби.

"З часом ми дізнаємося подробиці, які шокують, але очевидно, що співпрацюя є. Хто кого контролює і вкидає інформацію велике питання. Спецпідрозділи у Росії отримували інформацію від західних розвідок й агентурні донесення з ІДІЛ щодо можливого теракту, але не передавали інформацію ФСБ у Московській області", – додав засновник Gulagu.net.

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