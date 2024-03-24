Теракт под Москвой в "Крокусе": Пионтковский сказал, как Путин использовал ИГИЛ

Теракт в Подмосковье 22 марта сравнивают с событиями в Рязани, Беслане и трагедией "Норд-Ост". Организацию этих трех террористических актов приписывают российским властям.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что этот почерк был понятен и по теракту под Москвой с первых сообщений западных посольств. По его мнению, США могли получить эту информацию, "слушая разговоры в бункере".

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Путин использовал ИГИЛ в своих целях

В то же время Кремль не отказался от теракта под исламским флагом. И эта "исламская прокладка" уже сработала. Дело в том, что многие страны мира начали выражать сочувствие Москве.

"Путин молчал почти 24 часа и в своем мерзком обращении вернулся к старой идее – солидарности в борьбе с исламскими террористами. А почему? Как раз обсуждался вопрос об объявлении России террористическим государством, пока же он сорван. Какое же Россия террористическое государство, если все признали жертвой террористической атаки? Для этого нужна была "исламская прокладная" и таджикские гастарбайтеры, которых объявили исламскими террористами", – объяснил Пионтковский.

Как Кремль пытается замести следы

Что же касается версии якобы Владимир Путин "прозевал" теракт, то она сейчас используется так называемыми системными либералами в России. По словам Пионтковского, они боятся сказать, что это уже четвертый теракт, который могла организовать российская власть.

К тому же Кремль часто отправляет пропагандиста Руслана Валиева на телевидение, когда надо протолкнуть идею, которая нужна российской власти.

Сейчас же пропагандист пытается активно доказывать, что Кремль не имеет никакого отношения к теракту в Подмосковье. Так, Валиев смело осуждал якобы неготовность Путина противостоять такому теракту и его растерянность.

Теракт под Москвой: что известно