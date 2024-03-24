Теракт під Москвою у "Крокусі": Піонтковський сказав, як Путін використав ІДІЛ
Теракт у Підмосков'ї 22 березня порівнюють з подіями у Рязані, Беслані та трагедією "Норд-Ост". Організацію цих трьох терористичних актів приписують російській владі.
Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що цей почерк був зрозумілий і щодо теракту під Москвою з перших повідомлень західних посольств. На його думку, США могли отримати цю інформацію, "слухаючи розмови у бункері".
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Путін використав ІДІЛ у своїх цілях
Натомість Кремль не відмовився від теракту під ісламським прапором. І ця "ісламська прокладка" вже спрацювала. Річ у тім, що багато країн світу почали висловлювати співчуття Москві.
"Путін мовчав майже 24 години й у своєму мерзенному зверненні повернувся до старої ідеї – солідарності у боротьбі з ісламськими терористами. А чому? Саме обговорювалося питання щодо оголошення Росії терористичною державою, наразі ж він зірваний. Яка ж Росія терористична держава, якщо усі визнали жертвою терористичної атаки? Для цього потрібна була "ісламська прокладна" й таджицькі гастарбайтери, яких оголосили ісламськими терористами", – пояснив Піонтковський.
Як Кремль намагається замести сліди
Що ж стосується версії буцімто Владімір Путін "проґавив" теракт, то вона нині використовується так званими системними лібералами у Росії. За словами Піонтковського, вони бояться сказати, що це вже четвертий теракт, який могла організувати російська влада.
До того ж Кремль часто відправляє пропагандиста Руслана Валієва на телебачення, коли треба проштовхнути ідею, яка потрібна російській владі.
Наразі ж пропагандист намагається активно доводити, що Кремль немає жодного стосунку до теракту в Підмосков'ї. Так, Валієв сміливо засуджував нібито неготовність Путіна протистояти такому теракту та його розгубленість.
Теракт під Москвою: що відомо
- 22 березня під час музичного концерту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою сталася стрілянина та масштабна пожежа. Росіяни були заблоковані у будівлі, яку охопив вогонь. Попри це пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецпризначенців.
- Владімір Путін лише через добу записав звернення до росіян у зв'язку з терактом. Диктатор звісно ж звинуватив у всьому Україну. Він заявив, що терористи намагалися втекти й буцімто "рухалися у бік України".
- Про те, що Путін відверто бреше стало відомо після повідомлення Білорусі. Там заявили, що допомагали у затриманні терористів і відбулося це на російсько-білоруському кордоні, а аж ніяк не на українському.