Кремль упорно пытается использовать провал собственных спецслужб для того, чтобы очернить Украину. Именно поэтому не прекращает повторять как мантру, что якобы именно Киев стоит за терактом под Москвой.

Официальные должностные лица Украины неоднократно опровергали кремлевский бред. Другие страны России тоже не удалось заставить поверить в свою байку. Глава ГУР Кирилл Буданов снова прокомментировал упреки оккупантов о причастности Киева к террористическим актам.

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Это просто абсурдно

Главный разведчик отметил, что обвинения Москвы не содержат никаких реальных доказательств. По его словам, Путин и его окружение намеренно оговаривают Украину, чтобы поднять градус ненависти к ней у собственного общества.

Впрочем, Буданов подчеркнул, что нашему государству абсолютно безразлично, что думают россияне. Более 70 процентов граждан страны – агрессорки и так поддерживают войну и своего диктатора.

Отметим, что 22 марта в ТРЦ "Крокуси Сити Холл" под Москвой несколько террористов расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник". Погибло более 140 человек, несколько сотен ранены.

В России сначала заявили об "украинском следе". Говорили, что, мол, нападающие после теракта ехали в сторону украинской границы, где для них якобы подготовили "окно". 31 марта оккупанты официально обвинили Украину и требовали ареста Малюка.

Такого приказа не было

Отдельно руководитель ГУР прокомментировал причастность Украины к подрыву "Северного потока".

Я более чем уверен, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этому отношения. Даже физически. И точно знаю, что ни одной службе таких приказов не давали,

– подчеркнул разведчик.

Напомним, в конце сентября 2022 года несколько взрывов прозвучало на "Северных потоках". Россия обвинила в диверсии Великобританию, США и Украину.

The New York Times обнародовал статью, в которой говорилось, что подрыв на газопроводах совершила "проукраинская группа", в состав которой входили противники президента России Владимира Путина. В Киеве отвергли эти обвинения.

Осенью 2023 года немецкое расследование показало, что к подрыву "Северных потоков" прибегла сама страна – агрессорка. Накануне инцидента там находились российские военные корабли, с которых могли установить взрывчатку.