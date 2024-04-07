Кремль вперто намагається використати провал власних спецслужб для того, аби очорнити Україну. Саме тому не припиняє повторювати як мантру, що нібито саме Київ стоїть за терактом під Москвою.

Офіційні посадові особи України неодноразово спростовували кремлівську маячню. Інші країни Росії теж не вдалося змусити повірити у свою байку. Очільник ГУР Кирило Буданов знову прокоментував закиди окупантів щодо причетності Києва до терористичних актів.

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Це просто абсурдно

Головний розвідник наголосив, що звинувачення Москви не містять жодних реальних доказів. За його словами, Путін та його оточення навмисно оббріхують Україну, аби підняти градус ненависті до неї у власного суспільства.

Втім, Буданов підкреслив, що нашій державі абсолютно байдуже, що думають росіяни. Понад 70 відсотків громадян країни – агресорки і так підтримують війну та свого диктатора.

Зазначимо, що 22 березня у ТРЦ "Крокусі Сіті Хол" під Москвою кілька терористів розстріляли людей, які прийшли на концерт групи "Пікнік". Загинуло понад 140 осіб, кілька сотень поранено.

У Росії спершу заявили про "український слід". Казали, що, мовляв, нападники після теракту їхали у бік українського кордону, де для них начебто підготували "вікно". 31 березня окупанти офіційно звинуватили Україну та вимагали арешту Малюка.

Такого наказу не було

Окремо керівник ГУР прокоментував причетність України до підриву "Північного потоку".

Я більш ніж впевнений, що ніхто з офіційних осіб в Україні не міг мати до цього відношення. Навіть фізично. І точно знаю, що жодній службі таких наказів не давали,

– наголосив розвідник.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року кілька вибухів пролунало на "Північних потоках". Росія звинуватила у диверсії Велику Британію, США та Україну.

The New York Times оприлюднив статтю, в якій йшлося, що підрив на газопроводах вчинила "проукраїнська група", до складу якої входили противники президента Росії Владіміра Путіна. У Києві відкинули ці закиди.

Восени 2023 року німецьке розслідування показало, що до підриву "Півчнічних потоків" вдалася сама країна – агресорка. Напередодні інциденту там перебували російські військові кораблі, з яких могли встановити вибухівку.