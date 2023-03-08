Резніков заявив Україна не має стосунку до вибухів на газопроводах "Північний потік".

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Що сказав Резніков

"Це не наша діяльність", – заявив він у Стокгольмі, де відбудеться зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також наголосив на тому, що Україна не причетна до цих диверсій.

"Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ...", – сказав Подоляк.

Що відомо про матеріал NYT

В статті стверджують, що нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента Росії Владіміра Путіна. Більш конкретної інформації про те, хто саме стояв за організацією підривів "Північних потоків", не наводиться.

"Посадовці, які ознайомилися з розвідувальними даними, заявили, що, на їхню думку, диверсанти, найімовірніше, були громадянами України або Росії, або ж і тими, й тими", – зазначається в статті The New York Times.

У матеріалі також вказують, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Британії, про що не раз говорили у Кремлі, ані уряду власне Росії, яку Київ і деякі європейські країни вважали винною в підриві власних газогонів для дестабілізації енергетичного ринку в Європі.

Як заклали вибухівку: версія NYT

Співрозмовники NYT схиляються до версії, що вибухівка була закладена на "Північні потоки" за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові або розвідувальні служби, "але не виключено, що виконавці в минулому пройшли спеціалізовану державну підготовку".

Окремо NYT зазначає, що джерела "розділилися в думках щодо того, наскільки важливою є нова інформація", але висловили оптимізм, що надалі зможуть отримати більше інформацій про диверсії, які дозволять встановити причетних до них.