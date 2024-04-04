Путин хочет свалить вину за теракт в "Крокусе" на Украину: заставит ли это россиян идти воевать

Российское минобороны заявило о том, что теракт в Подмосковье якобы поощрил россиян идти воевать в Украину. Мол, граждане России хотят отомстить за стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Все это очень похоже на план Владимира Путина 1999 года. Тогда теракты побудили российские власти начать Вторую чеченскую войну, которая получила немалую поддержку от среднестатистических россиян. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, удается ли российскому диктатору повторить этот сценарий.

Важно В США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", – WP

Будут ли россияне мстить за москвичей

Согласно исследованию, которое публиковало издание Financial Times, более половины россиян верят в то, что за терактом стоит украинская власть. Только четвертая часть населения России считает, что стрельбу устроили террористы ИГИЛ.

Выглядит анекдотично, но так работает в России пропаганда. В этом смысле она вполне успешно сработала,

– отметил Шейтельман.

Взрывы жилых домов в Москве и других городах в 1999 году, которые организовало ФСБ, легитимизировало войну в Чечне. Однако тогда воевали срочники, а сейчас Путину надо, чтобы народ поднялся, взял вилы народной войны и пошел воевать.

Я не уверен, что эта вторая часть получится. Ведь тогда люди в России были бедными. Сейчас россияне живут средне, конечно беднее, чем украинцы. Есть ли у них желание массово идти воевать, кроме таких деклассированных элементов, которых мы видим на фронте, я не уверен,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, вряд ли у людей, которым хватает денег на еду, есть желание мстить за москвичей.

"Человек из Новосибирска не пойдет защищать москвичей. Там вообще большая ненависть к Москве. Если сегодня провести опрос в России, кого они больше ненавидят украинцев или москвичей, то я не знаю, кто победит", – добавил Шейтельман.

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