Путін хоче звалити провину за теракт у "Крокусі" на Україну: чи змусить це росіян іти воювати

Російське міноборони заявила про те, що теракт у Підмосков'ї нібито заохотив росіян іти воювати в Україну. Мовляв, громадяни Росії хочуть помститися за стрілянину у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол".

Все це дуже схоже на план Владіміра Путіна 1999 року. Тоді теракти спонукали російську владу розпочати Другу чеченську війну, яка отримала чималу підтримку від середньостатистичних росіян. В етері 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, чи вдається російському диктатору повторити цей сценарій.

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Чи будуть росіяни мститися за москвичів

Згідно з дослідженням, яке публікувало видання Financial Times, більш ніж половина росіян вірять у те, що за терактом стоїть українська влада. Тільки четверта частина населення Росії вважає, що стрілянину влаштували терористи ІДІЛ.

Виглядає анекдотично, але так працює в Росії пропаганда. У цьому сенсі вона цілком успішно спрацювала,

– зазначив Шейтельман.

Вибухи житлових будинків у Москві та інших містах у 1999 році, які організувало ФСБ, легітимізувало війну в Чечні. Проте тоді воювали строковики, а зараз Путіну треба, щоб народ піднявся, взяв вила народної війни та пішов воювати.

Я не впевнений, що ця друга частина вийде. Адже тоді люди в Росії були бідними. Зараз росіяни живуть середньо, звичайно бідніше, ніж українці. Чи є у них бажання масово йти воювати, крім таких декласованих елементів, яких ми бачимо на фронті, я не впевнений,

– мовив політтехнолог.

На його думку, навряд чи у людей, яким вистачає грошей на їжу, є бажання мститися за москвичів.

"Людина з Новосибірська не піде захищати москвичів. Там взагалі велика ненависть до Москви. Якщо сьогодні провести опитування у Росії, кого вони більше ненавидять українців чи москвичів, то я не знаю, хто переможе", – додав Шейтельман.

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