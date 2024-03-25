Теракт в Подмосковье: организаторы пытались осуществить попытки нападения во Франции, – Макрон
Источник:LeParisen
В Подмосковье в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта произошел теракт, в результате которого погибло большое количество посетителей. Президент Франции заявил, что так называемые организаторы ранее осуществили "несколько попыток нанести удар по французской земле".
Заметим, что вскоре после стрельбы в сети появилось сообщение, что стрельбу в “Крокус Сити Холле” устроил ИГИЛ. Кроме него ни одна организация не брала на себя ответственность.
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ИГИЛ пытался "нанести удар по французской земле"
Эммануэль Макрон 25 марта отреагировал на теракт, который на днях произошел в Красногорске, что в 20 – 30 километрах от Москвы. Французский президент комментировал решение правительства поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального после событий в стране-агрессоре.
По его словам, террористическая группировка ИГИЛ, которая ранее взяла на себя ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл", в течение последних месяцев неоднократно пыталась нанести удар по "французской земле".
В частности, в резиденции премьер-министра Франции ранее заявляли, что причастная к теракту группировка "угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".
Кроме того, французский лидер выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.
Что известно о теракте в Подмосковье: главное
- Вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу в торговом центре в Подмосковье. Там был запланирован концерт группы "Пикник". На видео, которые попали в сеть, видно как неизвестные стреляли с разных сторон и из разного оружия, люди выбегали из зала. Впоследствии в ТЦ прогремел взрыв, в результате которого начала разрушаться кровля.
- Только через сутки после теракта Владимир Путин записал видеообращение. В нем он традиционно обвинил Украину, а сам инцидент назвал "варварством". Диктатор заявил, что были задержаны 11 человек и они якобы пытались убежать к границе с Украиной. Он добавил, что Россия знает, что такое терроризм и поблагодарил страны, которые "разделяют их боль".
- О том, что Путин откровенно врет, стало известно после сообщения Беларуси. Там заявили, что помогали в задержании террористов и произошло это на российско-белорусской границе, а отнюдь не на украинской.
- В ситуации со стрельбой заметили ряд противоречий, которые могут свидетельствовать о спланированности. Например, ОМОН и ФСБ прибыли на место происшествия только через час, хотя базируются достаточно близко к ТЦ. Автомобили террористов зафиксировали в двух местах одновременно. Стрелки на видео профессионально владеют оружием, а задержанные рассказали, что стать террористами им предложили лишь месяц назад.
- В частности, The New York Times и CBS, ссылаясь на собственные источники, заявили, что разведка США получила информацию о подготовке ИГИЛ к терактам в Москве. Когда данные были подтверждены, то официальные лица во время частного разговора предупредили Кремль об угрозе.