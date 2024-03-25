Теракт в Подмосковье: организаторы пытались осуществить попытки нападения во Франции, – Макрон

В Подмосковье в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта произошел теракт, в результате которого погибло большое количество посетителей. Президент Франции заявил, что так называемые организаторы ранее осуществили "несколько попыток нанести удар по французской земле".

Заметим, что вскоре после стрельбы в сети появилось сообщение, что стрельбу в “Крокус Сити Холле” устроил ИГИЛ. Кроме него ни одна организация не брала на себя ответственность.

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ИГИЛ пытался "нанести удар по французской земле"

Эммануэль Макрон 25 марта отреагировал на теракт, который на днях произошел в Красногорске, что в 20 – 30 километрах от Москвы. Французский президент комментировал решение правительства поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального после событий в стране-агрессоре.

По его словам, террористическая группировка ИГИЛ, которая ранее взяла на себя ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл", в течение последних месяцев неоднократно пыталась нанести удар по "французской земле".

В частности, в резиденции премьер-министра Франции ранее заявляли, что причастная к теракту группировка "угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".

Кроме того, французский лидер выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

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