Теракт у Підмосков'ї: організатори намагалися здійснити спроби нападу у Франції, – Макрон

У Підмосков'ї у "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня стався теракт, внаслідок якого загинула велика кількість відвідувачів. Президент Франції заявив, що так звані організатори раніше здійснили "кілька спроб завдати удару по французькій землі".

Зауважимо, що незабаром після стрілянини у мережі з'явилося повідомлення, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" влаштувала ІДІЛ. Окрім неї жодна організація не брала на себе відповідальність.

Дивіться також Обвинуваченим уже обрали запобіжні заходи: що відомо про теракт під Москвою

ІДІЛ намагалася "завдати удару по французькій землі"

Еммануель Макрон 25 березня відреагував на теракт, який днями трапився у Красногорську, що за 20 – 30 кілометрів від Москви. Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій у країні-агресорці.

За його словами, терористичне угруповання ІДІЛ, яке раніше взяло на себе відповідальність за стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті Хол", протягом останніх місяців неодноразово намагалося завдати удару по "французькій землі".

Зокрема, в резиденції прем'єр-міністра Франції раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції й було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією".

Крім того, французький лідер висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

Що відомо про теракт у Підмосков'ї: головне