Теракт у Підмосков'ї: організатори намагалися здійснити спроби нападу у Франції, – Макрон
Джерело:LeParisen
У Підмосков'ї у "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня стався теракт, внаслідок якого загинула велика кількість відвідувачів. Президент Франції заявив, що так звані організатори раніше здійснили "кілька спроб завдати удару по французькій землі".
Зауважимо, що незабаром після стрілянини у мережі з'явилося повідомлення, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" влаштувала ІДІЛ. Окрім неї жодна організація не брала на себе відповідальність.
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ІДІЛ намагалася "завдати удару по французькій землі"
Еммануель Макрон 25 березня відреагував на теракт, який днями трапився у Красногорську, що за 20 – 30 кілометрів від Москви. Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій у країні-агресорці.
За його словами, терористичне угруповання ІДІЛ, яке раніше взяло на себе відповідальність за стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті Хол", протягом останніх місяців неодноразово намагалося завдати удару по "французькій землі".
Зокрема, в резиденції прем'єр-міністра Франції раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції й було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією".
Крім того, французький лідер висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.
Що відомо про теракт у Підмосков'ї: головне
- Ввечері 22 березня невідомі почали стрілянину у торговому центрі у Підмосков’ї. Там був запланований концерт групи "Пікнік". На відео, які потрапили в мережу, видно як невідомі стріляли з різних боків та з різної зброї, люди вибігали із залу. Згодом у ТЦ пролунав вибух, внаслідок якого почала руйнуватися покрівля.
- Лише за добу після теракту Владімір Путін записав відеозвернення. У ньому він традиційно звинуватив Україну, а сам інцидент назвав "варварством". Диктатор заявив, що було затримано 11 осіб і вони нібито намагалися втекти до кордону з Україною. Він додав, що Росія знає, що таке тероризм і подякував країнам, які "поділяють їхній біль".
- Про те, що Путін відверто бреше, стало відомо після повідомлення Білорусі. Там заявили, що допомагали у затриманні терористів і відбулося це на російсько-білоруському кордоні, а аж ніяк не на українському.
- У ситуації зі стріляниною помітили низку суперечностей, які можуть свідчити про спланованість. Наприклад, ОМОН і ФСБ прибули на місце події лише через годину, хоч базуються досить близько до ТЦ. Автомобілі терористів зафіксували у двох місцях одночасно. Стрільці на відео професійно володіють зброєю, а затримані розповіли, що стати терористами їм запропонували лише місяць тому.
- Зокрема, The New York Times і CBS, посилаючись на власні джерела, заявили, що розвідка США отримала інформацію про підготовку ІДІЛ до терактів у Москві. Коли дані були підтверджені, то офіційні особи під час приватної розмови попередили Кремль про загрозу.