В Одессе контрразведка СБУ предотвратила теракт против украинских военных. Задержаны супруги агентов России, которые планировали заложить взрывчатку в местах пребывания Сил обороны.

Задержанными оказались безработные жители Одессы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно о подготовке теракта в Одессе?

В СБУ сообщили о задержании супругов вражеских агентов, которые готовили теракт в Одессе. По данным следствия, они действовали по заданию российских спецслужб и планировали взорвать украинских военных.

Агенты получили от российского куратора координаты тайника, где хранилось самодельное взрывное устройство. Перед этим они изучали места скопления личного состава Сил обороны, обозначали их на гугл-картах и присылали информацию врагу.

После согласования одной из локаций планировали заложить там взрывчатку.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта,

– говорится в сообщении.

Супругов враг завербовал в телеграмм-канале под видом "легкого заработка".

Фигурантам уже объявлено подозрение в подготовке теракта. Также рассматривается вопрос о вручении подозрения в государственной измене.

Супруги находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

