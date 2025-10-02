Готовили теракт: супруги в Одессе пытались взорвать украинских военных
- В Одессе СБУ задержала супругов агентов России, которые планировали теракт против украинских военных по заданию российских спецслужб.
- Задержанным объявлено подозрение в подготовке теракта, им грозит пожизненное заключение.
В Одессе контрразведка СБУ предотвратила теракт против украинских военных. Задержаны супруги агентов России, которые планировали заложить взрывчатку в местах пребывания Сил обороны.
Задержанными оказались безработные жители Одессы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Смотрите также СБУ предотвратила два теракта во Львове: военных планировали взорвать на "свиданиях"
Что известно о подготовке теракта в Одессе?
В СБУ сообщили о задержании супругов вражеских агентов, которые готовили теракт в Одессе. По данным следствия, они действовали по заданию российских спецслужб и планировали взорвать украинских военных.
Агенты получили от российского куратора координаты тайника, где хранилось самодельное взрывное устройство. Перед этим они изучали места скопления личного состава Сил обороны, обозначали их на гугл-картах и присылали информацию врагу.
После согласования одной из локаций планировали заложить там взрывчатку.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта,
– говорится в сообщении.
Супругов враг завербовал в телеграмм-канале под видом "легкого заработка".
Фигурантам уже объявлено подозрение в подготовке теракта. Также рассматривается вопрос о вручении подозрения в государственной измене.
Супруги находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Последние задержания агентов России
СБУ ранее сорвала два теракта во Львове, где россияне пытались заманить военных на фейковые "свидания" и взорвать их. Враг подделывал женские аккаунты в соцсетях. Киберспециалисты вовремя разоблачили враждебные действия.
СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из энергетических компаний, который корректировал удары беспилотников по объектам для обесточивания столицы. Задержанному грозит пожизненное заключение.