Диктаторы тоже плачут: Песков заявил, что Путину "больно" из-за теракта в "Крокусе"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков решил в очередной раз попытаться добавить человечности российскому президенту. Так, он заявил, якобы диктатору "также бывает больно".

Говорил представитель Владимира Путина в контексте недавнего теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Он убеждал, якобы диктатору совсем не наплевать на жизнь своих граждан. Похоже, ему все равно лишь на собственных солдат, которых он безжалостно отправляет на войну.

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Слезы Кремля

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту рассказал о реакции Кремля на теракт в "Крокус Сити Холле". Он пытался убедить россиян, якобы такие события власть пропускает сквозь себя. Пресс-секретарь президента России цинично отметил, якобы Путин довольно сентиментальный человек, якобы ему также "больно".

Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами,

– сказал Песков.

Польза инцидента для Кремля

Сразу после теракта в "Крокус Сити Холл" российские пропагандисты со всех ресурсов начали трубить о "причастности Украины". В качестве подтверждения они приводили аргументы, что якобы злоумышленники ехали в Украину, их завербовала Украина и другие подобные байки.

Владимир Зеленский отметил, что упреки Путина в адрес Киева выглядят смешно. Но российский диктатор, кажется, не беспокоится из-за этого. Потому что его основная цель – любой ценой оправдать свою агрессию против Украины и доказать, что ее, мол, совсем не существует.

В США убеждены, что вполне очевидно для Путина является связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной. Он хочет использовать этот факт в войне.

В то же время даже в ближайшем окружении главы Кремля не верят, что Украина могла совершить этот теракт. Журналисты Bloomberg, пообщались с 4 людьми, которые имеют тесные связи с Кремлем – все они не имеют никаких доказательств. Однако Путин упорно пытается направить боль россиян от теракта в сторону войны с Украиной.