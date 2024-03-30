Диктатори теж плачуть: Пєсков заявив, що Путіну "боляче" через теракт у "Крокусі"

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков вирішив вкотре спробувати додати людяності російському президенту. Так, він заявив, нібито диктатору "також буває боляче".

Говорив речник Владіміра Путіна в контексті нещодавнього теракту у ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Він переконував, нібито диктатору зовсім не наплювати на життя своїх громадян. Схоже, йому все одно лиш на власних солдатів, яких він безжально відправляє на війну.

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Сльози Кремля

Дмітрій Пєсков у коментарі російському пропагандисту розповів про реакцію Кремля на теракт у "Крокус Сіті Холі. Він намагався переконати росіян, нібито такі події влада пропускає крізь себе. Прессекретар президента Росії цинічно зазначив, нібито Путін доволі сентиментальна людина, нібито йому також "боляче".

Повірте мені, якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче. І те, що переживає він, навряд чи хтось колись дізнається і зрозуміє. Зокрема й ми з вами,

– сказав Пєсков.

Користь інциденту для Кремля

Одразу після теракту у "Крокус Сіті Хол" російські пропагандисти з усіх ресурсів почали трубити про "причетність України". Як підтвердження вони приводили аргументи, що нібито зловмисники їхали до України, їх завербувала Україні та інші подібні байки.

Володимир Зеленський наголосив, що закиди Путіна на адресу Києва виглядають смішно. Але російський диктатор, здається, не турбується через це. Бо його основна мета – будь-що виправдати свою агресію проти України і довести, що її, мовляв, зовсім не існує.

У США переконані, що цілком очевидним для Путіна є пов'язати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною. Він хоче використати цей факт у війні.

Водночас навіть у найближчому оточенні глави Кремля не вірять, що Україна могла вчинити цей теракт. Журналісти Bloomberg, поспілкувались з 4 людьми, які мають тісні зв'язки з Кремлем – всі вони не мають жодних доказів. Однак Путін вперто намагається спрямувати біль росіян від теракту у бік війни з Україною.