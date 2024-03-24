Привезли на допрос: в России показали видео с задержанными из-за теракта в "Крокусе"

24 марта 2024, 16:49
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Вечером 22 марта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" устроили стрельбу с последующим поджогом здания. Российские СМИ показали видео с задержанными по подозрению в теракте в Подмосковье.

Сейчас их ждет очередной допрос, однако теперь уже в стенах Следственного комитета России. Также правоохранители рассказали об оружии, которое якобы обнаружили на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

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Видео с задержанными

В сети показали видео, на котором подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в Следственный комитет России. Отмечается, что там их ждет допрос. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Подозреваемых в теракте привезли на допрос: смотрите видео

Силовики сообщили, что обнаружили на месте стрельбы в торговом центре два автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, а также более 500 патронов, которые задержанные якобы не успели выстрелить.

Также продолжается опознание погибших. Сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Из них опознаны 62.

Что известно о поисках виновных

  • Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". По его словам, всего задержали 11 человек.
  • Однако здесь уже есть первые несовпадения. Сначала СМИ писали, что их остановили в 16 километрах от Беларуси, а именно – в поселке Теплый Брянской области. Однако потом их "перенесли" в село Хацунь Брянской области, ближе к Украине. Однако самым важным является тот факт, что ответственность за теракт на себя уже взяла ИГИЛ.
  • Российские правоохранители публиковали видео, на которых один из вероятных террористов рассказал, что его завербовал "проповедник" из телеграмма. По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.
  • Кроме этого, россияне выложили в сеть видео с допроса подозреваемых, на котором они сначала отрезают мужчине ухо, а затем заставляют его съесть часть собственного тела. После этого ему перебинтовали голову и повезли в Москву на допрос.

Автор: Дмитро Усик