Привезли на допрос: в России показали видео с задержанными из-за теракта в "Крокусе"

Вечером 22 марта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" устроили стрельбу с последующим поджогом здания. Российские СМИ показали видео с задержанными по подозрению в теракте в Подмосковье.

Сейчас их ждет очередной допрос, однако теперь уже в стенах Следственного комитета России. Также правоохранители рассказали об оружии, которое якобы обнаружили на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

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Видео с задержанными

В сети показали видео, на котором подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в Следственный комитет России. Отмечается, что там их ждет допрос. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Подозреваемых в теракте привезли на допрос: смотрите видео

Силовики сообщили, что обнаружили на месте стрельбы в торговом центре два автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, а также более 500 патронов, которые задержанные якобы не успели выстрелить.

Также продолжается опознание погибших. Сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Из них опознаны 62.

Что известно о поисках виновных