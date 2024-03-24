Привезли на допит: у Росії показали відео із затриманими через теракт у "Крокусі"
Ввечері 22 березня у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" влаштували стрілянину з подальшим підпалом будівлі. Російські ЗМІ показали відео з затриманими за підозрою у теракті у Підмосков'ї.
Наразі на них чекає черговий допит, однак тепер вже у стінах Слідчого комітету Росії. Також правоохоронці розповіли про зброю, яку нібито виявили на місці теракту у "Крокус Сіті Холі".
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Відео з затриманими
У мережі показали відео, на якому підозрюваних у теракті у "Крокус Сіті Холі" доправили до Слідчого комітету Росії. Зазначається, що там на них чекає допит. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід.
Підозрюваних у теракті привезли на допит: дивіться відео
Силовики повідомили, що виявили на місці стрілянини у торговому центрі два автомати Калашникова, 4 комплекти бойової амуніції, а також більш як 500 патронів, які затримані нібито не встигли вистріляти.
Також продовжується впізнання загиблих. Наразі виявлено тіла 137 осіб, троє з яких – діти. З них упізнано 62.
Що відомо про пошуки винних
- Вдень 23 березня російські силовики повідомили про затримання чоловіків, які нібито причетні до теракту у "Крокус Сіті Холі". Згодом у зверненні до росіян Владімір Путін заявив, нібито вони рухалися у бік кордону з Україною, де "для них було підготовлено вікно". За його словами, всьо затримали 11 осіб.
- Однак тут вже є перші неспівпадіння. Спочатку ЗМІ писали, що їх зупинили за 16 кілометрів від Білорусі, а саме – у селищі Теплий Брянської області. Однак потім їх "перенесли" до села Хацунь Брянської області, ближче до України. Однак найважливішим є той факт, що відповідальність за теракт на себе вже взяла ІДІЛ.
- Російські правоохоронці публікували відео, на яких один з ймовірних терористів розповів, що його завербував "проповідник" з телеграму. За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку.
- Окрім цього, росіяни виклали у мережу відео з допиту підозрюваних, на якому вони спочатку відрізають чоловіку вухо, а потім змушують його з'їсти частину власного тіла. Після цього йому перебинтували голову та повезли у Москву на допит.