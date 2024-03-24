Привезли на допит: у Росії показали відео із затриманими через теракт у "Крокусі"

Ввечері 22 березня у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" влаштували стрілянину з подальшим підпалом будівлі. Російські ЗМІ показали відео з затриманими за підозрою у теракті у Підмосков'ї.

Наразі на них чекає черговий допит, однак тепер вже у стінах Слідчого комітету Росії. Також правоохоронці розповіли про зброю, яку нібито виявили на місці теракту у "Крокус Сіті Холі".

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Відео з затриманими

У мережі показали відео, на якому підозрюваних у теракті у "Крокус Сіті Холі" доправили до Слідчого комітету Росії. Зазначається, що там на них чекає допит. Найближчим часом їм оберуть запобіжний захід.

Підозрюваних у теракті привезли на допит: дивіться відео

Силовики повідомили, що виявили на місці стрілянини у торговому центрі два автомати Калашникова, 4 комплекти бойової амуніції, а також більш як 500 патронів, які затримані нібито не встигли вистріляти.

Також продовжується впізнання загиблих. Наразі виявлено тіла 137 осіб, троє з яких – діти. З них упізнано 62.

Що відомо про пошуки винних