Разбил все версии Путина: для чего Лукашенко сделал заявление по террористам

В России произошел теракт в "Крокус Сити Холле", а его исполнители сбежали из подмосковного Красногорска аж в Брянскую область. Там их задержали российские силовики, а Владимир Путин заявил, что подозреваемые якобы пытались попасть в Украину через "окно" на границе.

В то же время Александр Лукашенко опроверг это заявление главы Кремля, изложив собственную версию событий. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что самопровозглашенному президенту Беларуси это очень трудно делать, ведь они с Путиным – союзники.

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Вызывает сомнения

Лукашенко, хоть и является диктатором, однако в наличии хитрости ему нельзя отказать.

Он оставляет себе пространство для маневра, потому что фактически дезавуирует то, о чем говорит Путин. Глава Кремля говорит, что они (террористы – 24 Канал) направлялись в сторону Украины. А Лукашенко заявляет, что они ехали в Беларусь, а когда увидели, что их ловят белорусы, якобы развернулись и решили бежать в Украину. Это полностью разбивает все версии Путина и его окружения,

– объяснил политолог.

Это, по его мнению, также вызывает сомнения в российском обществе. Даже в пабликах, которые очень одобрительно относятся к войне России против Украины, сетуют, что их вообще "держат за идиотов", когда рассказывают о версии с "украинским следом".

Оставляет "лазейку"

Лукашенко, делая такие заявления, оставляет себе пространство для отступления в контексте взаимоотношений с западными странами.

Он не хочет участвовать в этом "цирке и топить себя", поскольку владеет информацией о том, кто именно совершил теракт. К тому же есть данные, что российские силовики поймали не всех террористов – часть их сбежала. Также якобы задержали не тех, кто действительно совершил стрельбу в "Крокус Сити Холле".

Лукашенко оставляет "лазейку", говоря, что у него могут быть определенные сомнения, но он говорит это не прямо, ведь не может быть откровенным на фоне отношений с Россией. Однако делает это таким образом, потому что понимает: версия Путина не является дееспособной и рассчитана исключительно на внутреннюю российскую аудиторию,

– отметил Игорь Рейтерович.

Глава Беларуси, по его мнению, оставляет себе пространство для отступления, и делает это не впервые по разным вопросам относительно войны России против Украины, а также Беларуси в контексте нее.

Теракт в Московской области: версия Лукашенко