Более того, по данным белорусских СМИ, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы помогали России выполнить задачу не дать уйти террористам через границу между странами. Таким образом еще одни обвинения Путина и российской ФСБ в сторону нашего государства было опровергнуто, поскольку в этом заявлении речь идет именно о сотрудничестве на российско-белорусской границе.

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"Разоблачил" ложь Путина

Одно из государственных пропагандистских СМИ Беларуси сообщило, что по словам самопровозглашенного президента страны, нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь. Впрочем, Лукашенко отметил, что из-за мер безопасности они "развернулись" и решили следовать через "украинско-российскую границу".

Как рассказал белорусский диктатор, террористы не могли пойти в Беларусь, поскольку "в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности".

Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы,

– сказал он.

Сообщается, что только Лукашенко и Путину поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность. Она заключалась в том, что Беларусь якобы заблокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона – свою.

Что известно об обвинениях от российского диктатора в сторону Украины