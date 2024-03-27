Розбив усі версії Путіна: для чого Лукашенко зробив заяву щодо терористів

В Росії стався теракт в "Крокус Сіті Холі", а його виконавці втекли з підмосковного Красногорська аж у Брянську область. Там їх затримали російські силовики, а Владімір Путін заявив, що підозрювані нібито намагалися потрапити до України через "вікно" на кордоні.

Водночас Алєксандр Лукашенко спростував цю заяву очільника Кремля, виклавши власну версію подій. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що самопроголошеному президенту Білорусі це дуже важко робити, адже вони з Путіним – союзники.

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Викликає сумніви

Лукашенко, хоч і є диктатором, проте у наявності хитрості йому не можна відмовити.

Він залишає собі простір для маневру, тому що фактично дезавуює те, про що говорить Путін. Очільник Кремля каже, що вони (терористи – 24 Канал) прямували в бік України. А Лукашенко заявляє, що вони їхали в Білорусь, а коли побачили, що їх ловлять білоруси, нібито розвернулися і вирішили тікати в Україну. Це повністю розбиває всі версії Путіна та його оточення,

– пояснив політолог.

Це, на його думку, також викликає сумніви в російському суспільстві. Навіть у пабліках, які дуже схвально ставляться до війни Росії проти України, нарікають, що їх взагалі "мають за ідіотів", коли розповідають про версію з "українським слідом".

Залишає "шпаринку"

Лукашенко, роблячи такі заяви, залишає собі простір для відступу в контексті взаємовідносин з західними країнами.

Він не хоче брати участь в цьому "цирку і топити себе", оскільки має інформацію щодо того, хто саме вчинив теракт. До того ж є дані, що російські силовики спіймали не усіх терористів – частина їх втекла. Також нібито затримали не тих, хто дійсно вчинив стрілянину в "Крокус Сіті Холі".

Лукашенко залишає "шпаринку", кажучи, що у в нього можуть бути певні сумніви, але він говорить це не прямо, адже не може бути відвертим на тлі відносин з Росією. Проте робить він це у такий спосіб тому, що розуміє: версія Путіна не є дієздатною та розрахована виключно на внутрішню російську аудиторію,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Очільник Білорусі, на його думку, залишає собі простір для відступу, і робить це не вперше з різних питань щодо війни Росії проти України, а також Білорусі в контексті неї.

Теракт в Московській області: версія Лукашенко