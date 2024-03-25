Пропаганда и в ИГИЛ увидит Украину, – Каспаров о теракте под Москвой

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за события в Подмосковье. Российские пропагандисты утверждают, что Украина также причастна к теракту, хотя прямых доказательств не приводят.

Гарри Каспаров, российский оппозиционер и шахматист, рассказал 24 Каналу, что обвинения в сторону Украины ничем не подкреплены, однако такая ложь Кремля является предсказуемым шагом. Российская пропаганда с легкостью убедит своих граждан в якобы "связи ИГИЛ с Украиной".

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"Связать Украину с ИГИЛ не составляет проблемы для российской пропаганды: может появиться информация, что украинское посольство "вербовало кого-то". Проблемы нет никакой – пропаганда придумает что угодно", – сказал Гарри Каспаров.

Четкая позиция Москвы

Каспаров считает, что российская пропаганда четко ведет линию обмана, что именно Украина стоит за организацией теракта, а ИГИЛ – просто исполнитель.

Линия определена – "виновата Украина". Путин озвучил это, поэтому никто против него выступать не будет,

– считает оппозиционер.

Сомнения Путина

Путин заявил , что в планировании теракта участвовала Украина, спланировав "окно побега" для нападавших.

По словам Каспарова, неуверенность Путина относительно следующих шагов в войне с Украиной связана с недавним терактом под Москвой.

С одной стороны, российское общество сейчас находится "под впечатлением" от последних событий, поэтому им еще легче управлять – мобилизовать на войну против Украины. С другой, война не может длиться вечно и власти России это понимают. Путину нужно принять решение.

Выиграть войну в очевидном преимуществе техники и живой силы ему пока не удается. Ничего решающего не произошло. Падение Авдеевки не открыло дорогу российской армии на захват чего-то весомого,

– объяснил Гарри Каспаров.

Для Путина война – естественное состояние управления, поэтому, как отметил Каспаров, у него хода назад нет. Война не может останавливаться просто так.

Теракт 22 марта под Москвой: кратко