Пропаганда и в ИГИЛ увидит Украину, – Каспаров о теракте под Москвой
Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за события в Подмосковье. Российские пропагандисты утверждают, что Украина также причастна к теракту, хотя прямых доказательств не приводят.
Гарри Каспаров, российский оппозиционер и шахматист, рассказал 24 Каналу, что обвинения в сторону Украины ничем не подкреплены, однако такая ложь Кремля является предсказуемым шагом. Российская пропаганда с легкостью убедит своих граждан в якобы "связи ИГИЛ с Украиной".
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"Связать Украину с ИГИЛ не составляет проблемы для российской пропаганды: может появиться информация, что украинское посольство "вербовало кого-то". Проблемы нет никакой – пропаганда придумает что угодно", – сказал Гарри Каспаров.
Четкая позиция Москвы
Каспаров считает, что российская пропаганда четко ведет линию обмана, что именно Украина стоит за организацией теракта, а ИГИЛ – просто исполнитель.
Линия определена – "виновата Украина". Путин озвучил это, поэтому никто против него выступать не будет,
– считает оппозиционер.
Сомнения Путина
По словам Каспарова, неуверенность Путина относительно следующих шагов в войне с Украиной связана с недавним терактом под Москвой.
С одной стороны, российское общество сейчас находится "под впечатлением" от последних событий, поэтому им еще легче управлять – мобилизовать на войну против Украины. С другой, война не может длиться вечно и власти России это понимают. Путину нужно принять решение.
Выиграть войну в очевидном преимуществе техники и живой силы ему пока не удается. Ничего решающего не произошло. Падение Авдеевки не открыло дорогу российской армии на захват чего-то весомого,
– объяснил Гарри Каспаров.
Для Путина война – естественное состояние управления, поэтому, как отметил Каспаров, у него хода назад нет. Война не может останавливаться просто так.
Теракт 22 марта под Москвой: кратко
- Владимир Путин отметил неспособность России предотвратить теракт в "Крокус Сити Холле", хотя США и другие страны предупредили о возможной атаке. Ответственность за инцидент принял ИГИЛ, несмотря на обвинения Кремля в сторону Украины.
- Четырем мужчинам, которых обвиняют в теракте под Москвой, грозит пожизненное. Обвинение предложило суду рассмотреть вопрос об аресте подозреваемых в закрытом режиме, суд поддержал просьбу.
- Бундестаг призвал мир не придавать России большой роли после теракта в Подмосковье, напоминая о ее террористическом статусе. Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот выразил соболезнования России, но отметил, что Москва активно терроризирует Украину.