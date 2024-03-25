Пропаганда й у ІДІЛ побачить Україну, – Каспаров про теракт під Москвою
Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за події у Підмосков'ї. Російські пропагандисти стверджують, що Україна також причетна до теракту, хоч прямих доказів не наводять.
Гаррі Каспаров, російський опозиціонер і шахіст, розповів 24 Каналу, що обвинувачення у сторону України нічим не підкріплені, проте така брехня Кремля є передбачуваним кроком. Російська пропаганда з легкістю переконає своїх громадян у нібито "зв'язку ІДІЛ з Україною".
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"Зв'язати Україну з ІДІЛ немає проблеми для російської пропаганди: може з'явитись інформація, що українське посольство "вербувало когось". Проблеми немає ніякої – пропаганда придумає що завгодно", – сказав Гаррі Каспаров.
Чітка позиція Москви
Каспаров вважає, що російська пропаганда чітко веде лінію обману, що саме Україна стоїть за організацією теракту, а ІДІЛ – просто виконавець.
Лінія визначена – "винна Україна". Путін озвучив це, тому ніхто проти нього виступати не буде,
– вважає опозиціонер.
Сумніви Путіна
За словами Каспарова, невпевненість Путіна щодо наступних кроків у війні з Україною пов'язана з нещодавнім терактом під Москвою.
З одного боку, російське суспільство зараз перебуває "під враженням" від останніх подій, тому ним ще легше управляти – мобілізувати на війну проти України. З іншого, війна не може тривати вічно і влада Росії це розуміє. Путіну потрібно прийняти рішення.
Виграти війну в очевидній перевазі техніки та живої сили йому поки не вдається. Нічого вирішального не відбулось. Падіння Авдіївки не відкрило дорогу російській армії на захоплення чогось вагомого,
– пояснив Гаррі Каспаров.
Для Путіна війна – природний стан управління, тому, як зазначив Каспаров, у нього ходу назад немає. Війна не може зупинятись просто так.
Теракт 22 березня під Москвою: коротко
- Володимир Путін наголосив на неспроможності Росії запобігти теракту у "Крокус Сіті Холі", хоча США та інші країни попередили про можливу атаку. Відповідальність за інцидент прийняла ІДІЛ, не зважаючи на звинувачення Кремля в бік України.
- Чотирьом чоловікам, яких звинувачують у теракті під Москвою, загрожує довічне. Обвинувачення запропонувало суду розглянути питання про арешт підозрюваних у закритому режимі, суд підтримав прохання.
- Бундестаг закликав світ не надавати Росії великої ролі після теракту в Підмосков'ї, нагадуючи про її терористичний статус. Голова комітету із закордонних справ Майкл Рот висловив співчуття Росії, але зазначив, що Москва активно тероризує Україну.