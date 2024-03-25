Пропаганда й у ІДІЛ побачить Україну, – Каспаров про теракт під Москвою

Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за події у Підмосков'ї. Російські пропагандисти стверджують, що Україна також причетна до теракту, хоч прямих доказів не наводять.

Гаррі Каспаров, російський опозиціонер і шахіст, розповів 24 Каналу, що обвинувачення у сторону України нічим не підкріплені, проте така брехня Кремля є передбачуваним кроком. Російська пропаганда з легкістю переконає своїх громадян у нібито "зв'язку ІДІЛ з Україною".

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"Зв'язати Україну з ІДІЛ немає проблеми для російської пропаганди: може з'явитись інформація, що українське посольство "вербувало когось". Проблеми немає ніякої – пропаганда придумає що завгодно", – сказав Гаррі Каспаров.

Чітка позиція Москви

Каспаров вважає, що російська пропаганда чітко веде лінію обману, що саме Україна стоїть за організацією теракту, а ІДІЛ – просто виконавець.

Лінія визначена – "винна Україна". Путін озвучив це, тому ніхто проти нього виступати не буде,

– вважає опозиціонер.

Сумніви Путіна

Путін заявив , що у плануванні теракту брала участь Україна, спланувавши "вікно втечі" для нападників.

За словами Каспарова, невпевненість Путіна щодо наступних кроків у війні з Україною пов'язана з нещодавнім терактом під Москвою.

З одного боку, російське суспільство зараз перебуває "під враженням" від останніх подій, тому ним ще легше управляти – мобілізувати на війну проти України. З іншого, війна не може тривати вічно і влада Росії це розуміє. Путіну потрібно прийняти рішення.

Виграти війну в очевидній перевазі техніки та живої сили йому поки не вдається. Нічого вирішального не відбулось. Падіння Авдіївки не відкрило дорогу російській армії на захоплення чогось вагомого,

– пояснив Гаррі Каспаров.

Для Путіна війна – природний стан управління, тому, як зазначив Каспаров, у нього ходу назад немає. Війна не може зупинятись просто так.

Теракт 22 березня під Москвою: коротко