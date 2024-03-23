"Проповедник" дал деньги на убийство: все задержанные после теракта – граждане России

В сети начали публиковать видео с задержанными подозреваемыми в теракте в "Крокусе". Они заявляют, что план организовал их "проповедник".

Российские СМИ сообщают, что все задержанные по подозрению в теракте – иностранцы, имеющие российское гражданство.

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Что рассказали подозреваемые

Один из подозреваемых, который назвался Шамсиддин, заявил, что на него в телеграмме вышел "помощник проповедника", который предложил деньги за услугу.

По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.

От кого именно были получены деньги, задержанный не сказал. По его словам, у контакта в телеграмме не было имени и фамилии.

Другой подозреваемый рассказал, что жил в хостеле с другими мигрантами из Таджикистана, долго не мог устроиться на работу. А потом в телеграмме написал куратор и предложил убить людей за деньги.

Напомним, что ответственность за теракт в Подмосковье якобы взяла на себя ИГИЛ.

Все задержанные имеют гражданство России

Журналисты заявили, что полиция нашла место временного проживания подозреваемых до совершения теракта. Они жили в гостинице "Кольцевой" на севере Москвы.

Российские также СМИ пишут, что все задержанные – из "ближнего зарубежья", однако имеют гражданство России. Сейчас проверяется, законно ли были выданы эти документы.

Также выясняется продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории страны.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали 4 подозреваемых в теракте – их повезли на допросы в Москву. Во время задержания одному из подозреваемых отрезали ухо.