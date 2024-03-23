"Проповідник" дав гроші на вбивство: усі затримані після теракту – громадяни Росії

У мережі почали публікувати відео з затриманими підозрюваними в теракті у "Крокусі". Вони заявляють, що план організував їхній "проповідник".

Російські ЗМІ повідомляють, що усі затримані через підозру в теракті – іноземці, які мають російське громадянство.

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Що розповіли підозрювані

Один з підозрюваних, який назвався Шамсіддін, заявив, що на нього в телеграмі вийшов "помічник проповідника", який запропонував гроші за послугу.

За його словами, угода була на півмільйона рублів і він отримав половину суми на картку.

Від кого саме було отримано гроші, затриманий не сказав. За його словами, у контакту в телеграмі не було імені та прізвища.

Інший підозрюваний розповів, що жив у хостелі з іншими мігрантами з Таджикистану, довго не міг влаштуватися на роботу. А потім у телеграмі написав куратор і запропонував убити людей за гроші.

Нагадаємо, що відповідальність за теракт в Підмосков'ї нібито взяла на себе ІДІЛ.

Усі затримані мають громадянство Росії

Журналісти заявили, що поліція знайшла місце тимчасового проживання підозрюваних до скоєння теракту. Вони мешкали у готелі "Кільцевий" на півночі Москви.

Російські також ЗМІ пишуть, що усі затримані – з "ближнього закордоння", однак мають громадянство Росії. Наразі перевіряється, чи законно були видані ці документи.

Також з'ясовується тривалість перебування кожного із затриманих на території країни.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби затримали 4 підозрюваних в теракті – їх повезли на допити у Москву. Під час затримання одному з підозрюваних відрізали вухо.