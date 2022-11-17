По делу о теракте в Стамбуле подозревают 17 человек: прокуратура требует ареста
17 ноября 2022 , 22:46Читати новину українською
Источник:Hurriyet
В Турции прокуроры требуют заключить под стражу 17 человек, подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле. В результате происшествия 6 человек погибли, а 80 – пострадали.
Фигурантов передали в дежурный суд. Им выдвинули подозрение в "разрушении единства государства и целостности страны".
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Гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.
Теракт в Стамбуле: что известно
- В центре Стамбула 13 ноября прогремел мощный взрыв. Это произошло на улице Истикляль, то есть в популярном месте среди туристов. Там обычно многолюдно, поскольку есть много магазинов и ресторанов.
- Местные власти сообщили, что в результате теракта погибли 6 человек, при этом ранения получили более 80 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя взрыв, заявил, что "пахнет терроризмом".
- Турецкие СМИ писали, что женщина могла оставить на людной улице сумку со взрывчаткой. Эрдоган тоже сказал.
- Позже в сети показали кадр и задержание вероятной виновницы теракта. Сообщалось, что она может быть причастна к террористической организации PKK/PYD.
Кстати. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.Обратите внимание! 15 ноября в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль. Это произошло всего через 2 дня после теракта. Известно, что 4 человека получили ранения.
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