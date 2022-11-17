У справі про теракт у Стамбулі підозрюють 17 осіб: прокуратура вимагає арешту
17 листопада 2022 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Hurriyet
У Туреччині прокурори вимагають взяти під варту 17 людей, яких підозрюють у справі про теракт у Стамбулі. Внаслідок події 6 людей загинули, а 80 – постраждали.
Фігурантів передали до чергового суду. Їм висунули підозру в "руйнуванні єдності держави та цілісності країни".
До теми Бомбу в центрі Стамбула могла залишити жінка: деталі теракту від Ердогана
Громадянка Сирії Ахлам аль-Башир зізналася, що залишила пакет з вибухівкою в центрі Стамбула.
Теракт у Стамбулі: що відомо
- У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Це сталось на вулиці Істікляль, тобто у популярному місці серед туристів. Там зазвичай велелюдно, оскільки є багато магазинів та ресторанів.
- Місцева влада повідомила, що внаслідок теракту загинуло 6 людей, при цьому поранення отримали понад 80 осіб. Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи вибух, заявив, що "пахне тероризмом".
- Турецькі ЗМІ писали, що жінка могла залишити на людній вулиці сумку із вибухівкою. Ердоган теж це сказав.
- Пізніше в мережі показали кадри затримання ймовірної винуватиці теракту. Повідомляли, що вона може бути причетна до терористичної організації PKK/PYD.
До речі. президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він висловив співчуття близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.Зверніть увагу! 15 листопада у Стамбулі вибухнув замінований автомобіль. Це сталось всього за 2 дні після теракту. Відомо, що 4 людини зазнали поранення.
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