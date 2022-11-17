У справі про теракт у Стамбулі підозрюють 17 осіб: прокуратура вимагає арешту

У Туреччині прокурори вимагають взяти під варту 17 людей, яких підозрюють у справі про теракт у Стамбулі. Внаслідок події 6 людей загинули, а 80 – постраждали.

Фігурантів передали до чергового суду. Їм висунули підозру в "руйнуванні єдності держави та цілісності країни".

До теми Бомбу в центрі Стамбула могла залишити жінка: деталі теракту від Ердогана

Громадянка Сирії Ахлам аль-Башир зізналася, що залишила пакет з вибухівкою в центрі Стамбула.

Теракт у Стамбулі: що відомо

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Це сталось на вулиці Істікляль, тобто у популярному місці серед туристів. Там зазвичай велелюдно, оскільки є багато магазинів та ресторанів.

Місцева влада повідомила, що внаслідок теракту загинуло 6 людей, при цьому поранення отримали понад 80 осіб. Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи вибух, заявив, що "пахне тероризмом".

Турецькі ЗМІ писали, що жінка могла залишити на людній вулиці сумку із вибухівкою. Ердоган теж це сказав.

Пізніше в мережі показали кадри затримання ймовірної винуватиці теракту. Повідомляли, що вона може бути причетна до терористичної організації PKK/PYD.

До речі. президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він висловив співчуття близьким загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Дивіться більше – у центрі Стамбула прогримів потужний вибух: відео