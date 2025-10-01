СБУ предотвратила два теракта во Львове: военных планировали подорвать на "свиданиях"
- СБУ предотвратила два теракта во Львове, где украинских военных планировали взорвать на "свиданиях".
- Российские спецслужбисты создали фейковые женские профили в соцсети, но киберспециалисты заблаговременно разоблачили вражеский замысел.
Российские спецслужбы в очередной раз пытались осуществить теракты во Львове. Однако благодаря действиям на опережение правоохранители смогли спасти украинских воинов.
Защитников планировали взорвать на "свиданиях". Об этом сообщили в среду, 1 октября, в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.
Как планировали осуществить теракты во Львове?
Чтобы заманить украинских военных на место запланированного теракта, противник прибегнул к коварной тактике "приглашение на свидание". Для этого российские спецслужбисты создали фейковые женские профили в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".
Позже двое воинов Сил обороны порознь получили приглашение встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки. Однако киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили защитников.
Напомним, летом в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Нацгвардии. Россияне пытались взорвать военного с помощью спрятанной в скутере взрывчатки. Тогда правоохранители задержали 19-летнего жителя столицы, которого завербовали в телеграмм-каналах по поиску "легких заработков".
По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности,
– уточнили в СБУ.
Что известно о российских диверсиях в Украине?
Вечером 14 сентября в результате теракта в одном из районов Коростышева на Житомирщине погиб 34-летний мужчина. Вскоре правоохранители поймали злоумышленника – 31-летнего наркозависимого российского агента.
4 сентября стало известно о задержании во Львове несовершеннолетних российских агентов в момент закладки взрывчатки под автомобиль украинского воина. Напротив места парковки установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа, а самодельное устройство планировали взорвать с помощью телефонного звонка.
По словам председателя СБУ Василия Малюка, они успешно противодействуют российскому плану "Диверсионный шум" на ранних стадиях. Почти 80% таких проявлений раскрывают на опережение. Речь идет о масштабировании терактов и взрывов по всей территории Украины.