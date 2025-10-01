СБУ запобігла двом терактам у Львові: військових планували підірвати на "побаченнях"
- СБУ запобігла двом терактам у Львові, де українських військових планували підірвати на "побаченнях".
- Російські спецслужбісти створили фейкові жіночі профілі в соцмережі, але кіберфахівці завчасно викрили ворожий задум.
Російські спецслужби вкотре намагалися здійснити теракти у Львові. Однак завдяки діям на випередження правоохоронці змогли врятувати українських воїнів.
Захисників планували підірвати на "побаченнях". Про це повідомили в середу, 1 жовтня, у Службі безпеки України, передає 24 Канал.
Як планували здійснити теракти у Львові?
Аби заманити українських військових на місце запланованого теракту, противник удався до підступної тактики "запрошення на побачення". Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі профілі в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".
Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали запрошення зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Однак кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили захисників.
Нагадаємо, улітку в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Нацгвардії. Росіяни намагалися підірвати військового за допомогою захованої у скутері вибухівки. Тоді правоохоронці затримали 19-річного жителя столиці, якого завербували в телеграм-каналах із пошуку "легких заробітків".
За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності,
– уточнили в СБУ.
Що відомо про російські диверсії в Україні?
Увечері 14 вересня внаслідок теракту в одному з районів Коростишева на Житомирщині загинув 34-річний чоловік. Незабаром правоохоронці спіймали зловмисника – 31-річного наркозалежного російського агента.
4 вересня стало відомо про затримання у Львові неповнолітніх російських агентів у момент закладання вибухівки під автомобіль українського воїна. Навпроти місця паркування встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу, а саморобний пристрій планували підірвати за допомогою телефонного дзвінка.
За словами голови СБУ Василя Малюка, вони успішно протидіють російському плану "Диверсійний шум" на ранніх стадіях. Майже 80% таких проявів розкривають на випередження. Йдеться про масштабування терактів та вибухів по усій території України.