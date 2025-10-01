Російські спецслужби вкотре намагалися здійснити теракти у Львові. Однак завдяки діям на випередження правоохоронці змогли врятувати українських воїнів.

Захисників планували підірвати на "побаченнях". Про це повідомили в середу, 1 жовтня, у Службі безпеки України, передає 24 Канал.

Дивіться також За матеріалами СБУ агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку терактів проти ТЦК

Як планували здійснити теракти у Львові?

Аби заманити українських військових на місце запланованого теракту, противник удався до підступної тактики "запрошення на побачення". Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі профілі в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".

Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали запрошення зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Однак кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили захисників.

Листування з фейкових жіночих профілів / Фото СБУ

Нагадаємо, улітку в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Нацгвардії. Росіяни намагалися підірвати військового за допомогою захованої у скутері вибухівки. Тоді правоохоронці затримали 19-річного жителя столиці, якого завербували в телеграм-каналах із пошуку "легких заробітків".

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності,

– уточнили в СБУ.

Що відомо про російські диверсії в Україні?