В МИД прокомментировали слухи в СМИ, что Путин предлагает обменять мир на Донбасс
- Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил необходимость справедливого мира.
- Чиновник заявил, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны.
Как пишет WSJ, глава Кремля через Виткоффа передал Трампу свои условия для прекращения войны. Путин требует вывода украинских войск со всей Донецкой области, а также признание Крыма российским.
Первым на сообщения в медиа отреагировал президент Зеленский. В посте в соцсети он заявил, что Украина не будет уступать своей территорией России, ссылаясь на Конституцию, передает 24 Канал.
Как в МИД отреагировали на условия Путина для перемирия?
Также информацию в СМИ прокомментировал глава МИД Андрей Сибига. Он отметил, что уже почти четыре года украинцы противостоят российской агрессии. Министр подчеркнул, что наш народ заслужил справедливый мир с учетом международного права и уважения территориальной целостности.
Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны,
– написал чиновник.
Сибига напомнил, что несмотря на неустанные мирные усилия США , Россия продолжает террор против гражданских и не проявляет заинтересованности в окончании войны.
Министр отметил, что Украине нужен длительный мир, ради которого она готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми другими международными партнерами.