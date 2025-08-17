Зеленский заявил, что вопрос о территориях является одним из важнейших. Поэтому, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России.

Такое обсуждение возможно во время трехсторонней встречи "Украина – США – Россия". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

Как должно проходить обсуждение территориального вопроса?

Владимир Зеленский заявил, что России не удалось оккупировать всю Донецкую область за 12 лет войны. А Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей.

По словам президента Украины, Россия не показывает, что трехсторонняя встреча состоится. В случае если враг откажется – нужны новые санкции.

Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи,

– добавил гарант Украины.

Зеленский настаивает на немедленном прекращении огня и быстрой работе над финальным соглашением. Кроме того, украинский лидер считает, что переговоры могут начаться на линии фронта.

Кстати, глава Украины подчеркнул, что Россия выдвигает чрезмерное количество условий для прекращения огня. Однако наша страна даже не знает всех этих требований.