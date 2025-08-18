Все вопросы, касающиеся территорий и других мометнов заключения мира будут обсуждаться на уровне лидеров стран. Сейчас такие момент невозможно согласовать без проведения трехсторонней встречи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Что сказал Зеленский об обсуждении территориальных уступок?

По словам украинского лидера, на трехсторонней встрече вместе с президентом Владимиром Путиным будет идти речь о чувствительных вопросах, в частности о разделе территории. Только во время переговоров Путина, Трампа и Зеленского, вероятно, удастся прийти к согласию.

Трамп будет пытаться организовать такую встречу,

– сказал президент Украины.

Дональд Трамп сначала сказал европейским лидерам, что уверен, что достичь соглашения, которое бы сдержало любую будущую агрессию против Украины возможно. И Россия на это также согласна, – уверяет он.

"Я думаю, он (Путин – 24 Канал) хочет заключить со мной сделку. Понимаете? Хотя это и звучит безумно", – отметил Трамп.

К слову, Дональд Трамп собирается позвонить российскому диктатору сразу после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Какова позиция Трампа по обмену территориями Украины?

Дональд Трамп считает, что "обмен земли" должен происходить с учетом текущей линии соприкосновения. Президент США отметил, что за несколько недель возможно будет понятно, удастся ли достичь согласия, или бои все же будут продолжаться.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?

В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы поговорить с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты провели совместную пресс-конференцию, где обсудили вопросы завершения войны, гарантий безопасности для Украины и другие важные моменты установления мира. После Зеленский и Трамп провели переговоры в закрытом формате. Завершив их, Трамп начал большую встречу со всеми представителями Евросоюза, НАТО и стран Европы.

Дональд Трамп считает, что встреча с Зеленским повлияет на процесс мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, трехсторонняя встреча возможна только в случае успешных переговоров в Вашингтоне. Именно так, по мнению американского лидера, будет "реальный шанс завершить войну".