Територіальні питання ми обговоримо на тристоронній зустрічі, – Зеленський
- Обговорення територіальних питань між Зеленським, Путіним та Трампом можливе лише на тристоронній зустрічі, яку намагається організувати Трамп.
- Трамп впевнений, що досягти угоди щодо стримування агресії проти України можливо, і планує зателефонувати Путіну після зустрічі із Зеленським.
Усі питання, що стосуються територій та інших мометнів укладення миру будуть обговорюватися на рівні лідерів країн. Наразі такі момент неможливо узгодити без проведення тристоронньої зустрічі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Що сказав Зеленський про обговорення територіальних поступок?
За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з президентом Володимиром Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди.
Трамп буде намагатися організувати таку зустріч,
– сказав президент України.
Дональд Трамп спочатку сказав європейським лідерам, що впевнений, що досягти угоди, яка б стримала будь-яку майбутню агресію проти України можливо. І Росія на це також згодна, – запевняє він.
"Я думаю, він (Путін – 24 Канал) хоче укласти зі мною угоду. Розумієте? Хоч це й звучить божевільно", – зазначив Трамп.
До слова, Дональд Трамп збирається зателефонувати російському диктатору одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.
Яка позиція Трампа щодо обміну територіями України?
Дональд Трамп вважає, що "обмін землі" має відбуватися з врахуванням поточної лінії зіткнення. Президент США зазначив, що за кілька тижнів можливо буде зрозуміло, чи вдасться досягти згоди, чи бої все ж триватимуть.
Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського?
У понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, аби поговорити з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти провели спільну пресконференцію, де обговорили питання завершення війни, гарантій безпеки для України та інші важливі моменти встановлення миру. Після Зеленський і Трамп провели перемовини в закритому форматі. Завершивши їх, Трамп розпочав велику зустріч з усіма представниками Євросоюзу, НАТО та країн Європи.
Дональд Трамп вважає, що зустріч із Зеленським вплине на процес мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, тристороння зустріч можлива лише у випадку успіших переговорів у Вашингтоні. Саме так, на думку амриканського лідера, буде "реальний шанс завершити війну".