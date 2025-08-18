Усі питання, що стосуються територій та інших мометнів укладення миру будуть обговорюватися на рівні лідерів країн. Наразі такі момент неможливо узгодити без проведення тристоронньої зустрічі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Що сказав Зеленський про обговорення територіальних поступок?

За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з президентом Володимиром Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди.

Трамп буде намагатися організувати таку зустріч,

– сказав президент України.

Дональд Трамп спочатку сказав європейським лідерам, що впевнений, що досягти угоди, яка б стримала будь-яку майбутню агресію проти України можливо. І Росія на це також згодна, – запевняє він.

"Я думаю, він (Путін – 24 Канал) хоче укласти зі мною угоду. Розумієте? Хоч це й звучить божевільно", – зазначив Трамп.

До слова, Дональд Трамп збирається зателефонувати російському диктатору одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Яка позиція Трампа щодо обміну територіями України?

Дональд Трамп вважає, що "обмін землі" має відбуватися з врахуванням поточної лінії зіткнення. Президент США зазначив, що за кілька тижнів можливо буде зрозуміло, чи вдасться досягти згоди, чи бої все ж триватимуть.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського?

У понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, аби поговорити з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти провели спільну пресконференцію, де обговорили питання завершення війни, гарантій безпеки для України та інші важливі моменти встановлення миру. Після Зеленський і Трамп провели перемовини в закритому форматі. Завершивши їх, Трамп розпочав велику зустріч з усіма представниками Євросоюзу, НАТО та країн Європи.

Дональд Трамп вважає, що зустріч із Зеленським вплине на процес мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, тристороння зустріч можлива лише у випадку успіших переговорів у Вашингтоні. Саме так, на думку амриканського лідера, буде "реальний шанс завершити війну".