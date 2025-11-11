Милованов уходит из Наблюдательного совета "Энергоатома" после коррупционного скандала

Тимофей Милованов сообщил о сложении своих полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома". Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала.

Чиновник опубликовал пост в фейсбуке, где объяснил свое решение уйти из Наблюдательного совета "Энергоатома", передает 24 Канал.

Смотрите также Есть 2 варианта: политолог предположил стратегию команды Зеленского по "делу Миндича"

Почему Милованов ушел из Наблюдательного Совета "Энергоатома"?

11 ноября Тимофей Милованов инициировал созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета. Он предлагал принять 2 конкретных решения:

Первое – временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса;

Второе – ⁠⁠создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

Милованов отмечал, что заявления НАБУ, журналистские расследования и общественный резонанс – достаточный повод для столь решительных шагов. Однако решение, принятое Наблюдательным советом, осталось формальным. Заседание сводилось к отчетам команды, убеждающей, что угроз нет.

По его словам, есть реальная потребность в действиях, в частности, создании прозрачного комплаенса в "Энергоатоме".

В Наблюдательном совете обсуждают мелкие детали тендеров и процедур, затягивающих настоящую работу.

Милованов констатирует отсутствие в Наблюдательном совете решительности и стремления к результату.

По его словам, ситуация с НАБУ могла подтолкнуть Наблюдательный совет к активным действиям. Но этого не вышло. Вместо этого господствует пассивность и надежда, что вопросы решатся сами собой.

Я требовал результатов, а не разъяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, пристрастен и "требую невозможного",

– подытожил свое решение уйти чиновник.

Что известно о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"?