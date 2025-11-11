Милованов уходит из Наблюдательного совета "Энергоатома" после коррупционного скандала
- Тимофей Милованов покидает Наблюдательный совет "Энергоатома" на фоне коррупционного скандала.
- Милованов предлагал отстранение подозреваемых должностных лиц и создание независимого Комитета по этике для проверки. Его инициативы не поддержали.
Тимофей Милованов сообщил о сложении своих полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома". Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала.
Чиновник опубликовал пост в фейсбуке, где объяснил свое решение уйти из Наблюдательного совета "Энергоатома", передает 24 Канал.
Почему Милованов ушел из Наблюдательного Совета "Энергоатома"?
11 ноября Тимофей Милованов инициировал созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета. Он предлагал принять 2 конкретных решения:
- Первое – временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса;
- Второе – создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.
Милованов отмечал, что заявления НАБУ, журналистские расследования и общественный резонанс – достаточный повод для столь решительных шагов. Однако решение, принятое Наблюдательным советом, осталось формальным. Заседание сводилось к отчетам команды, убеждающей, что угроз нет.
По его словам, есть реальная потребность в действиях, в частности, создании прозрачного комплаенса в "Энергоатоме".
В Наблюдательном совете обсуждают мелкие детали тендеров и процедур, затягивающих настоящую работу.
Милованов констатирует отсутствие в Наблюдательном совете решительности и стремления к результату.
По его словам, ситуация с НАБУ могла подтолкнуть Наблюдательный совет к активным действиям. Но этого не вышло. Вместо этого господствует пассивность и надежда, что вопросы решатся сами собой.
Я требовал результатов, а не разъяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, пристрастен и "требую невозможного",
– подытожил свое решение уйти чиновник.
Что известно о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"?
- 10 ноября НАБУ объявили о проведении масштабной операции "Мидас". Она касалась разоблачения коррупционной схемы в сфере энергетики.
- По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10 – 15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.
- 11 ноября подозрения были вручены семи членам преступной группы, в том числе Тимуру Миндичу. Сам бизнесмен накануне уехал из Украины.
- НАБУ и САП установили, что участники схемы хищения передали 1,2 миллиона долларов США и около 100 тысяч евро эксвицеппремьеру Алексею Чернышеву.