Совсем не простая цель: аналитики обнаружили интересную деталь о пораженной ТЭЦ в Клинцах
- В ночь на 6 октября Украина нанесла ракетный удар по ТЭЦ в Клинцах.
- Международное разведывательное сообщество InformNapalm заметило интересную деталь относительно пораженной ТЭЦ.
В ночь на 6 октября Украина нанесла ракетный удар по ТЭЦ в населенном пункте Клинцы на Брянщине. Аналитики выяснили, что этот объект непосредственно обслуживает оккупационную армию.
Атакованная ТЭЦ в Клинцах расположена на расстоянии 300 метров от воинской части 12721. Там дислоцируется 488-й мотострелковый полк, входящий в состав 144-й мотострелковой дивизии России, передает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.
Что известно о поражении ТЭЦ в Клинцах?
Аналитики обратили внимание, что на официальном сайте ТЭЦ прямо указано, что она обеспечивает теплоснабжение воинской части.
Поэтому поражение этой теплоэлектростанции оправдано не только в контексте мести за российские удары по украинским энергетическим объектам, но и с военной точки зрения. Этот удар призван вызвать проблемы с теплоснабжением для постоянной дислокации указанной воинской части.
Россияне не скрывают, что ТЭЦ в Клинцах обеспечивает их армию / Скриншот
Воинская часть и ТЭЦ расположены на незначительном расстоянии друг от друга / Скриншот
Что известно об ударах по России 6 октября?
- Днем 6 в Белгороде сообщали об атаке дронов и ракет. Позже стало известно о поражении электроподстанции "Луч", из-за чего город частично остался без электроэнергии.
- Также дроны атаковали крупнейшую нефтебазу в Феодосии, что привело к масштабному пожару на территории терминала. Объект имеет резервуары объемом 250 тысяч кубометров и является ключевым звеном логистики горючего на захваченных территориях.
- Под вечер дроны "наведались" в Тюмень. Там они "приземлились" на Антипский НПЗ. Его проектная мощность достигает 9 миллионов тонн сырой нефти в год.