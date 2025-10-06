В ночь на 6 октября Украина нанесла ракетный удар по ТЭЦ в населенном пункте Клинцы на Брянщине. Аналитики выяснили, что этот объект непосредственно обслуживает оккупационную армию.

Атакованная ТЭЦ в Клинцах расположена на расстоянии 300 метров от воинской части 12721. Там дислоцируется 488-й мотострелковый полк, входящий в состав 144-й мотострелковой дивизии России, передает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Смотрите также В России горит каждую ночь: аналитик назвал лазейки, которые нашли украинские дроны

Что известно о поражении ТЭЦ в Клинцах?

Аналитики обратили внимание, что на официальном сайте ТЭЦ прямо указано, что она обеспечивает теплоснабжение воинской части.

Поэтому поражение этой теплоэлектростанции оправдано не только в контексте мести за российские удары по украинским энергетическим объектам, но и с военной точки зрения. Этот удар призван вызвать проблемы с теплоснабжением для постоянной дислокации указанной воинской части.

Россияне не скрывают, что ТЭЦ в Клинцах обеспечивает их армию / Скриншот

Воинская часть и ТЭЦ расположены на незначительном расстоянии друг от друга / Скриншот

Что известно об ударах по России 6 октября?