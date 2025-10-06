Зовсім не проста ціль: аналітики виявили цікаву деталь про уражену ТЕЦ у Клинцях
- У ніч проти 6 жовтня Україна завдала ракетного удару по ТЕЦ у Клинцях.
- Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm помітила цікаву деталь щодо ураженої ТЕЦ.
У ніч проти 6 жовтня Україна завдала ракетного удару по ТЕЦ у населеному пункті Клинці на Брянщині. Аналітики з'ясували, що цей об'єкт безпосередньо обслуговує окупаційну армію.
Атакована ТЕЦ у Клинцях розташована на відстані 300 метрів від військової частини 12721. Там дислокується 488-й мотострілецький полк, що входить до складу 144-ї мотострілецької дивізії Росії, передає 24 Канал із посиланням на InformNapalm.
Що відомо про ураження ТЕЦ у Клинцях?
Аналітики звернули увагу, що на офіційному сайті ТЕЦ прямо вказано, що вона забезпечує теплопостачання до військової частини.
Тому ураження цієї теплоелектростанції виправдане не лише в контексті помсти за російські удари по українських енергетичних об'єктах, але і з військової точки зору. Цей удар покликний спричинили проблеми з теплопостачанням для постійної дислокації вказаної військової частини.
Росіяни не приховують, що ТЕЦ у Клинцях забезпечує їхню армію / Скриншот
Військова частина і ТЕЦ розташовані на незначній відстані одна від одної / Скриншот
Що відомо про удари по Росії 6 жовтня?
- Вдень 6 у Бєлгороді повідомляли про атаку дронів і ракет. Пізніше стало відомо про ураження електропідстанції "Луч", через що місто частково залишилося без електроенергії.
- Також дрони атакували найбільшу нафтобазу у Феодосії, що призвело до масштабної пожежі на території термінала. Об'єкт має резервуари обсягом 250 тисяч кубометрів і є ключовою ланкою логістики пального на захоплених територіях.
- Надвечір дрони "навідалися" до Тюмені. Там вони "приземлилися" на Антипський НПЗ. Його проєктна потужність сягає 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.