У ніч проти 6 жовтня Україна завдала ракетного удару по ТЕЦ у населеному пункті Клинці на Брянщині. Аналітики з'ясували, що цей об'єкт безпосередньо обслуговує окупаційну армію.

Атакована ТЕЦ у Клинцях розташована на відстані 300 метрів від військової частини 12721. Там дислокується 488-й мотострілецький полк, що входить до складу 144-ї мотострілецької дивізії Росії, передає 24 Канал із посиланням на InformNapalm.

Що відомо про ураження ТЕЦ у Клинцях?

Аналітики звернули увагу, що на офіційному сайті ТЕЦ прямо вказано, що вона забезпечує теплопостачання до військової частини.

Тому ураження цієї теплоелектростанції виправдане не лише в контексті помсти за російські удари по українських енергетичних об'єктах, але і з військової точки зору. Цей удар покликний спричинили проблеми з теплопостачанням для постійної дислокації вказаної військової частини.

Росіяни не приховують, що ТЕЦ у Клинцях забезпечує їхню армію / Скриншот

Військова частина і ТЕЦ розташовані на незначній відстані одна від одної / Скриншот

