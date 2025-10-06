Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу пояснив, що українські безпілотники знаходять лазівки в російській протиповітряній обороні. Він зазначив, що модернізовані дрони з великою дальністю та адаптацією до нічних атак дозволяють вражати віддалені цілі.

Чому російська оборона не справляється?

Україна почала цілеспрямовано атакувати системи протиповітряної оборони ще у 2022 році, спочатку зосередившись на радіолокаційних станціях і пускових установках. Унаслідок цих дій у росіян виник дефіцит засобів ППО, які тепер перекидають на пріоритетні напрямки. Через це частина стратегічних об'єктів у глибині країни залишилася вразливою для ударів.

Ми цілеспрямовано полювали за системами протиповітряної оборони. Через це у росіян зараз великий дефіцит, бо вони не готувалися до того, що Україна вироблятиме далекобійні засоби, які битимуть по їхній території,

– пояснив Жмайло.

Через перекидання комплексів для прикриття ключових символів окупації, зокрема Кримського мосту, захист інших регіонів ослаб. На кадрах прильотів часто видно, що ППО не спрацьовує або реагує лише стрілецькою зброєю. Це створює вікна ураження, які використовують безпілотники.

Як удари впливають на виробництво та логістику в Росії?

Ударна кампанія цілиться не лише по інфраструктурі постачання пального, а й по вузькопрофільних підприємствах, які забезпечують складові для боєприпасів і електроніку. Пошкодження таких ланок призводить до перебоїв у постачанні комплектуючих і ускладнює відновлення виробництва в умовах санкцій. Уже фіксують дефіцит пального та тимчасове закриття великої кількості автозаправок.

Ми спускаємося на макрорівень і вибиваємо вузькопрофільні підприємства – ті, що виробляють електроніку або складові речовини, необхідні для виготовлення вибухівки,

– сказав Жмайло.

Ефект від ударів накопичується: після кожного влучання росіянам потрібно більше часу на ремонт і пошук нових постачальників. Це відображається у затримках у виробництві боєприпасів і поставках пального, помітних навіть у тилових регіонах.

