Только на Лиманском направлении за лето был уничтожен фактически полк россиян, – боец ВСУ

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Россияне и в дальнейшем пытаются истощить украинских защитников регулярными штурмами.

Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала отметил, что противник более десятка раз пытался штурмовать передовые позиции бригады. Атаки могут начинаться рано утром и продолжаться в течение всего дня.

Какова тактика врага?

Это многочисленные накаты: не просто несколько групп российских штурмовиков доходят до передовой позиции, а пока идет бой – одна за другой происходят новые волны атак. Иногда их может быть даже с десяток на одну позицию.

В каждом накате – это малые штурмовые группы. Может быть несколько таких групп, которые одновременно передвигаются, приближаются к нашим передовым позициям с разных сторон и пытаются атаковать, чтобы рассредоточить наши средства поражения,

– сказал Василий Денисюк.

Он отметил, что в целом российских войск все еще остается довольно много, и они имеют регулярное пополнение. По его словам, летняя кампания врага отличается прежде всего погодными условиями. "Густая зеленка" помогает российским штурмовым группам незамеченными или почти незамеченными приближаться к передовым позициям.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите по карте

В течение этого лета военные фиксируют немало случаев, когда российские штурмовые группы пытаются обходить передовые позиции ВСУ и заходить в тыл украинской пехоте.

Так они пытаются закрепиться в любых пригодных местах. Это могут быть те же самые "густые зеленки", а в населенных пунктах – подвалы зданий, где они ожидают подкрепления.

Поэтому, кроме оборонительных боев, украинским защитникам приходится проводить регулярные поисково-ударные операции: выявлять места, где противник сумел обойти передовые позиции, накапливается и уничтожать его там.

"В течение этого месяца удалось уничтожить или ранить более 700 российских оккупантов. Всего за время летней кампании это более 2200 российских военнослужащих, которые больше никогда не примут участия в боях. То есть фактически уничтожен целый вражеский полк только за лето этого года", – сказал Василий Денисюк.

Какова ситуация на поле боя?