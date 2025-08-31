Тільки на Лиманському напрямку за літо був знищений фактично полк росіян, – боєць ЗСУ

На Лиманському напрямку тривають інтенсивні бої. Росіяни й надалі намагаються виснажити українських оборонців регулярними штурмами.

Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу зазначив, що противник понад десяток разів намагався штурмувати передові позиції бригади. Атаки можуть починатися рано-вранці й тривати протягом усього дня.

Яка тактика ворога?

Це численні накати: не просто кілька груп російських штурмовиків доходять до передової позиції, а поки триває бій – одна за одною відбуваються нові хвилі атак. Іноді їх може бути навіть із десяток на одну позицію.

У кожному накаті – це малі штурмові групи. Може бути кілька таких груп, які одночасно пересуваються, наближаються до наших передових позицій із різних сторін і намагаються атакувати, щоб розосередити наші засоби ураження,

– сказав Василь Денисюк.

Він зазначив, що загалом російських військ усе ще залишається доволі багато, і вони мають регулярне поповнення. За його словами, літня кампанія ворога відрізняється насамперед погодними умовами. "Густа зеленка" допомагає російським штурмовим групам непоміченими або майже непоміченими наближатися до передових позицій.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться по карті

Упродовж цього літа військові фіксують чимало випадків, коли російські штурмові групи намагаються обходити передові позиції ЗСУ та заходити в тил українській піхоті.

Так вони намагаються закріпитися в будь-яких придатних місцях. Це можуть бути ті ж самі "густі зеленки", а в населених пунктах – підвали будівель, де вони очікують підкріплення.

Тож, крім оборонних боїв, українським захисникам доводиться проводити регулярні пошуково-ударні операції: виявляти місця, де противник зумів обійти передові позиції, накопичується і знищувати його там.

"Протягом цього місяця вдалося знищити або поранити понад 700 російських окупантів. Загалом за час літньої кампанії це понад 2200 російських військовослужбовців, які більше ніколи не візьмуть участі в боях. Тобто фактично знищено цілий ворожий полк лише за літо цього року", – сказав Василь Денисюк.

Яка ситуація на полі бою?