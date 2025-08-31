Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зазначив, що Володимир Путін, хоча й захопив певну кількість територій, переважно отримав знелюднені та майже повністю зруйновані регіони. Окрім окремих частин півдня, які росіяни змогли окупувати в перші дні війни – Мелітополя, Бердянська та кількох міст, що більш-менш вціліли – значних успіхів немає.

Росія зазнає втрат і не здобуває перемог

Найбільше місто, захоплене Росією, – Маріуполь – було зруйновано майже вщент. Подібна ситуація спостерігається й в інших містах Донбасу.

Путін не зможе вийти з режиму війни, адже перебуває у дуже специфічній ситуації. З одного боку, у нього немає очевидної перемоги – і не буде. Його досягнення досі жалюгідні,

– сказав Юрій Богданов.

Він додав, що всі воєнні "досягнення" Росії не співмірні зі стратегічними втратами, яких вона зазнала: це й знищення радянського військового потенціалу, й руйнування серйозних економічних зв'язків, а також втрата європейської ренти – найбільшої, яка колись була у Росії.

Богданов зазначив, що цього року Росія економічно слабшає, навіть попри відсутність нових санкцій. Вона вже втратила близько 18% нафтогазових доходів – ще до серії атак на НПЗ, і ця тенденція лише посилюється.

Паливна криза в Росії поки що не носить тотального характеру, проте вже є ознакою серйозних проблем із виробництвом та логістикою. Адже Росія, як велика імперія, критично залежить від транспорту, залізниці та інших комунікаційних важелів.

Сьогодні вони б'ють по нашій залізниці, але ми бачимо, як швидко "Укрзалізниця" відновлює роботу. А в Росії через величезні відстані складніше налагодити дублювання маршрутів і швидко відновлювати постачання,

– додав Юрій Богданов.

Він підкреслив, що важливо розрізняти тактичні та психологічні атаки – наприклад, удари по Києву – і стратегічні дії. Стратегічно, особливо якщо американська адміністрація діятиме відповідально та чинитиме тиск на Росію, повернувшись до підходів попередньої адміністрації щодо санкцій і додаткових обмежень, – Росія програє війну. Саме це є головною метою України.

Яка ситуація на ТОТ?