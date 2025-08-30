Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що Путін обов'язково буде просити грошей у Китаю.

Що Путін намагатиметься продати Сі?

Блант зазначив, що Росія буде намагатись продати Китаю другу гілку газопроводу "Сила Сибіру", завчасно попросивши участі Пекіна й інвестицій. Китай уже відмовлявся спочатку, потім говорив, якщо Росія бажає його будувати, то може робити це за свій рахунок.

Запропонована Китаєм ціна не влаштувала "Газпром". Не було сенсу за таких інвестицій вкладатись у проєкт. У Китаю – всі козирі на руках, бо, крім російського газу, є туркменський газ, казахстанський газ, тобто постачальників вистачає лише в Центральній Азії, не кажучи вже про всі потужності по скрапленню газу, які є в арабських країн,

– зауважив економіст.

Він продовжив, що вони активно розвиваються, бо відмова від російського скрапленого газу створила бум на енергетичному ринку. Тож, Китай може крутити носом. Інвестиції в Росію з кожним днем війни стають усе більш ризикованими.

"Давати в борг можна хіба на місяць. Те, в чому є сенс – кредитування на 5 – 10 років – ні. З урахуванням віку Путіна, з урахуванням того, що вся російська система побудована на Путіні, вона дуже вразлива, бо людина смертна. Путін може померти, і що буде після Путіна ніхто не знає", – наголосив Блант.

За його словами, наступник Путіна може сказати, що цей злочинець гроші брав без дозволу народу, тому оплачувати борги Росія не буде. Так було у 1917 році, коли більшовики відмовились платити царські борги. Тому державний кредит Китай буде всіма силами відтягувати.

Що може зробити Китай?

Як зазначив Блант, Китай можливо спробує реанімувати кредитування через банк БРІКС, який був створений. Утім поки цей банк дотримується санкцій, попри те, що там Росія одна з головних, і заморозив російські проєкти. Китайський кредит, яким би він привабливим не був, структуру російської економіки ніяк не змінить.

Так, він може трохи відтермінувати кризу. Він може дозволити ліквідувати дефіцити в економіці, які нині все частіше виникають. Росія зможе протриматись зайві 3 місяці, уникаючи дефіциту того чи іншого. Утім радикально це нічого не змінить,

– підкреслив економіст.

Він додав, що це розуміють і в Китаї, і в економічному блоці правління Росії. У Росії не радісні перспективи. Найнеприємніше для росіян те, що не видно жодного позитивного сценарію. Нескладно було загнати економіку на ту гору, з якої вона котиться, а ось зупинити цей рух у кризовому напрямку досить складно.

