Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин, хотя и захватил определенное количество территорий, преимущественно получил обезлюдевшие и почти полностью разрушенные регионы. Кроме отдельных частей юга, которые россияне смогли оккупировать в первые дни войны – Мелитополя, Бердянска и нескольких городов, более-менее уцелевших – значительных успехов нет.
Россия несет потери и не одерживает побед
Самый большой город, захваченный Россией, – Мариуполь – был разрушен почти до основания. Подобная ситуация наблюдается и в других городах Донбасса.
Путин не сможет выйти из режима войны, ведь находится в очень специфической ситуации. С одной стороны, у него нет очевидной победы – и не будет. Его достижения до сих пор жалкие,
– сказал Юрий Богданов.
Он добавил, что все военные "достижения" России не соизмеримы со стратегическими потерями, которых она понесла: это и уничтожение советского военного потенциала, и разрушение серьезных экономических связей, а также потеря европейской ренты – крупнейшей, которая когда-то была у России.
Богданов отметил, что в этом году Россия экономически ослабевает, даже несмотря на отсутствие новых санкций. Она уже потеряла около 18% нефтегазовых доходов – еще до серии атак на НПЗ, и эта тенденция только усиливается.
Топливный кризис в России пока не носит тотального характера, однако уже является признаком серьезных проблем с производством и логистикой. Ведь Россия, как великая империя, критически зависит от транспорта, железной дороги и других коммуникационных рычагов.
Сегодня они бьют по нашей железной дороге, но мы видим, как быстро "Укрзализныця" восстанавливает работу. А в России из-за огромных расстояний сложнее наладить дублирование маршрутов и быстро восстанавливать поставки,
– добавил Юрий Богданов.
Он подчеркнул, что важно различать тактические и психологические атаки – например, удары по Киеву – и стратегические действия. Стратегически, особенно если американская администрация будет действовать ответственно и оказывать давление на Россию, вернувшись к подходам предыдущей администрации по санкциям и дополнительным ограничениям, – Россия проигрывает войну. Именно это является главной целью Украины.
Какова ситуация на ВОТ?
Россияне на оккупированных территориях оставили людей без мобильной связи и отключили мобильные телефоны.
В большинстве городов ВОТ воду подают по графику – по несколько часов раз в два дня. В Донецке же воды в кранах вообще нет.
Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом бензина. Власти уверяют, что это произошло из-за "нарушения ритмичности поставок" и невыполнения договоренностей между поставщиками и заказчиками.