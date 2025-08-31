Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин, хотя и захватил определенное количество территорий, преимущественно получил обезлюдевшие и почти полностью разрушенные регионы. Кроме отдельных частей юга, которые россияне смогли оккупировать в первые дни войны – Мелитополя, Бердянска и нескольких городов, более-менее уцелевших – значительных успехов нет.

Россия несет потери и не одерживает побед

Самый большой город, захваченный Россией, – Мариуполь – был разрушен почти до основания. Подобная ситуация наблюдается и в других городах Донбасса.

Путин не сможет выйти из режима войны, ведь находится в очень специфической ситуации. С одной стороны, у него нет очевидной победы – и не будет. Его достижения до сих пор жалкие,

– сказал Юрий Богданов.

Он добавил, что все военные "достижения" России не соизмеримы со стратегическими потерями, которых она понесла: это и уничтожение советского военного потенциала, и разрушение серьезных экономических связей, а также потеря европейской ренты – крупнейшей, которая когда-то была у России.

Богданов отметил, что в этом году Россия экономически ослабевает, даже несмотря на отсутствие новых санкций. Она уже потеряла около 18% нефтегазовых доходов – еще до серии атак на НПЗ, и эта тенденция только усиливается.

Топливный кризис в России пока не носит тотального характера, однако уже является признаком серьезных проблем с производством и логистикой. Ведь Россия, как великая империя, критически зависит от транспорта, железной дороги и других коммуникационных рычагов.

Сегодня они бьют по нашей железной дороге, но мы видим, как быстро "Укрзализныця" восстанавливает работу. А в России из-за огромных расстояний сложнее наладить дублирование маршрутов и быстро восстанавливать поставки,

– добавил Юрий Богданов.

Он подчеркнул, что важно различать тактические и психологические атаки – например, удары по Киеву – и стратегические действия. Стратегически, особенно если американская администрация будет действовать ответственно и оказывать давление на Россию, вернувшись к подходам предыдущей администрации по санкциям и дополнительным ограничениям, – Россия проигрывает войну. Именно это является главной целью Украины.

Какова ситуация на ВОТ?