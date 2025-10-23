Возможно завтра у нас будут Tomahawk, я не знаю, – Зеленский подытожил встречу с Трампом

Президент Владимир Зеленский не исключает, что США еще согласятся передать Украине Tomahawk. Он подытожил результаты совместной работы с Соединенными Штатами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время общения с журналистами в Брюсселе.

Смотрите также Россия пытается сделать холод оружием, будущие войны могут выглядеть именно так, – Зеленский

Что сказал Зеленский о предоставлении Tomahawk?

Хотя президент Дональд Трамп пока не соглашается передать Украине Tomahawk, власть надеется, что он изменит свое решение. Сотрудничество с США уже дало первые результаты по противодействию российской агрессии: это введение санкций против двух крупнейших нефтяных компаний врага и отмена встречи с Владимиром Путиным в Венгрии.

Теперь Украина ожидает положительного решения по поставкам Tomahawk, которые необходимы для ударов по военным объектам страны-агрессора.

Я не знаю, мы увидим... Каждый день возникает что-то. Возможно завтра будут Tomahawk,

– отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский дал брифинг в Бросселе: смотрите видео

Есть ли у Украины вообще шанс получить Tomahawk?

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала рассказал, что хотя от США до сих пор нет конкретного ответа, переговоры по Tomahawk и вообще дальнобойных инструментов можно будет продолжать. К тому же, по словам чиновника, предоставление американских ракет одновременно разблокирует возможность получения такой же от других стран, в частности, от Европы.

Что еще известно о предоставлении Tomahawk для Украины?