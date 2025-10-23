Возможно завтра у нас будут Tomahawk, я не знаю, – Зеленский подытожил встречу с Трампом
- Президент Владимир Зеленский заявил, что США еще могут согласиться передать Украине ракеты Tomahawk.
- Сотрудничество с США уже привело к введению санкций против российских нефтяных компаний и отмене встречи с Владимиром Путиным.
Президент Владимир Зеленский не исключает, что США еще согласятся передать Украине Tomahawk. Он подытожил результаты совместной работы с Соединенными Штатами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время общения с журналистами в Брюсселе.
Что сказал Зеленский о предоставлении Tomahawk?
Хотя президент Дональд Трамп пока не соглашается передать Украине Tomahawk, власть надеется, что он изменит свое решение. Сотрудничество с США уже дало первые результаты по противодействию российской агрессии: это введение санкций против двух крупнейших нефтяных компаний врага и отмена встречи с Владимиром Путиным в Венгрии.
Теперь Украина ожидает положительного решения по поставкам Tomahawk, которые необходимы для ударов по военным объектам страны-агрессора.
Я не знаю, мы увидим... Каждый день возникает что-то. Возможно завтра будут Tomahawk,
– отметил украинский лидер.
Владимир Зеленский дал брифинг в Бросселе: смотрите видео
Есть ли у Украины вообще шанс получить Tomahawk?
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала рассказал, что хотя от США до сих пор нет конкретного ответа, переговоры по Tomahawk и вообще дальнобойных инструментов можно будет продолжать. К тому же, по словам чиновника, предоставление американских ракет одновременно разблокирует возможность получения такой же от других стран, в частности, от Европы.
Что еще известно о предоставлении Tomahawk для Украины?
Владимир Зеленский считает, что США еще могут передать Tomahawk Украине передать Tomahawk Украине. Он отметил, что санкции против России Дональдом Трампом тоже были приняты не сразу. Это казалось маловероятным, однако все же Соединенные Штаты пошли на этот шаг.
На саммите ЕС Зеленский призвал Европу способствовать передаче Украине дальнобойного оружия, в частности ракет Tomahawk, которые могли бы изменить ход войны.