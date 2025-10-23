Можливо завтра в нас будуть Tomahawk, я не знаю, – Зеленський підсумував зустріч із Трампом

Президент Володимир Зеленський не виключає, що США ще погодяться передати Україні Tomahawk. Він підсумував результати спільної роботи зі Сполученими Штатами.

Про це пише 24 Канал із посиланням на слова Зеленського під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

Що сказав Зеленський про надання Tomahawk?

Хоча президент Дональд Трамп поки що не погоджується передати Україні Tomahawk, влада сподівається, що він змінить своє рішення. Співпраця з США вже дала перші результати щодо протидії російській агресії: це введення санкцій проти двох найбільших нафтових компаній ворога та скасування зустрічі з Володимиром Путнім в Угорщині.

Тепер Україна очікує на позитивне рішення щодо постачання Tomahawk, які необхідні для ударів по військових об'єктах країни-агресорки.

Я не знаю, ми побачимо… Кожен день виникає щось. Можливо завтра будуть Tomahawk,

– зазначив український лідер.

Володимир Зеленський дав брифінг у Бросселі: дивіться відео

Чи є в України взагалі шанс отримати Tomahawk?

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу розповів, що хоча від США досі немає конкретної відповіді, переговори щодо Tomahawk і загалом далекобійних інструментів можна буде продовжувати. До того ж, за словами посадовця, надання американських ракет одночасно розблокує можливість отримання такої ж від інших країн, зокрема, від Європи.

Що ще відомо про надання Tomahawk для України?