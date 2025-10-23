Дальнобойные ракеты, в частности Tomahawk действительно могут изменить ход войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета, пишет 24 Канал.

К чему призвал Владимир Зеленский лидеров ЕС ?

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что через дальнобойное оружие для Украины Путин должен почувствовать реальные последствия этой войны, а также призвал лидеров ЕС поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это существенно влияет на Россию.

Президент Украины добавил, что дальнобойное оружие, в частности Tomahawk кроме США имеют еще некоторые европейские страны, и сейчас с ними идет диалог о помощи.

Зеленский подчеркнул, что реакция Путина на обсуждение Tomahawk была явно нервной.

И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему,

– отмечает президент Украины.

Зеленский убежден, что дальнобойное оружие способно существенно повлиять на ход войны.

Что известно о Tomahawk для Украины от США?