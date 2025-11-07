Производители "с радостью" продадут Украине "Томагавки", если будет сигнал от Трампа, – Зеленский

Зеленский заявил, что американские производители оружия "с радостью" продадут Украине "Томагавки". Для этого надо положительный сигнал Трампа.

Шанс на разрешение поставки Украине этих ракет есть, считает президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Может ли Украина вскоре получить ракеты "Томагавк"?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с США ведутся переговоры не только по этим ракетам, но и по другим средствам дальнобойного поражения.

Мы проговаривали с производителями – они в случае положительного сигнала от президента Трампа с радостью, именно так они относятся к Украине и к России, с радостью передадут нам или продадут Украине соответствующие системы. Мы говорили не только о "Томагавках", но и о вещах, о которых не буду говорить. Много разных названий, которые также неплохо действуют в отношении дальнобойности. То есть нас интересовал комплект различных "услуг",

– подчеркнул Владимир Зеленский.

