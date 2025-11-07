Виробники "з радістю" продадуть Україні "Томагавки", якщо буде сигнал від Трампа, – Зеленський

Зеленський заявив, що американські виробники зброї "з радістю" продадуть Україні "Томагавки". Для цього треба позитивний сигнал Трампа.

Шанс на дозвіл постачання Україні цих ракет є, вважає президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Чи може Україна невдовзі отримати ракети "Томагавк"?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зі США ведуться переговори не лише щодо цих ракет, а й щодо інших засобів далекобійного ураження.

Ми проговорювали з виробниками – вони у разі позитивного сигналу від президента Трампа з радістю, саме так вони відносяться до України і до Росії, з радістю передадуть нам або продадуть Україні відповідні системи. Ми говорили не тільки про "Томагавки", але і про речі, про які не буду говорити. Багато різних назв, які також непогано діють щодо далекобійності. Тобто нас цікавив комплект різних "послуг",

– наголосив Володимир Зеленський.

