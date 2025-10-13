В Кремле – истерика из-за возможного предоставления Украине ракет Tomahawk. Владимир Путин боится, потому что не знает, куда они смогут прилететь. Российская ПВО не способна сбивать это вооружение.

Ракеты Tomahawk не смогут завершить войну, однако могут повлиять на принятие прекращения огня. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил майор ВСУ Тарас Березовец.

На что могут повлиять Tomahawk?

Тарас Березовец отметил, что истерия в Кремле нам указывает на то, что там очень сильно боятся возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. Важно то, куда они могут прилететь. Москва так же оказывается в зоне поражения.

Даже если небольшое количество этих ракет будет передано, как сообщают западные медиа, этого будет достаточно. Даже без запуска этих ракет использовать их для эффективного сдерживания. Потому что главная их задача – сдержать российские ракеты по нашим стратегическим предприятиям и по нашей энергетике,

– подчеркнул он.

Никакие ракеты не могут дать возможность выиграть войну, однако Tomahawk могут сдержать российские удары. Ведь над Путиным постоянно будет угроза, что эти ракеты могут прилететь в любой момент и куда угодно. Российская ПВО его не спасет, потому что не имеет возможности сбивать Tomahawk.

Поэтому сама вероятность того, что унижение, что эти ракеты поразят его собственные дворы, будет на него очень сильно давить. Она может повлиять на принятие им решения о прекращении огня. Не завершение войны, но на прекращение огня,

– предположил майор ВСУ.

Tomahawk для Украины: последние новости