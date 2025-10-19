Поставка американских крылатых ракет Tomahawk стала одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Украинцы надеются, что это оружие поможет изменить ситуацию на фронте.

Бывший офицер Воздушных Сил и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что ожидания от Tomahawk преувеличены. Он отметил, что для эффективного применения ракет нужна качественная разведка, пусковые установки и участие американских систем.

Как США могут передать Украине ракеты Tomahawk?

Храпчинский отметил, что Tomahawk – это современное высокоточное оружие, однако для его применения требуется значительное количество пусковых установок. Сейчас в мире существует только три дивизиона систем Typhoon, и даже страны НАТО ожидают новых поставок.

То, что недавно показала американская компания, – это лишь макет, который еще не проходил боевых испытаний и не имеет подписанных контрактов. Это пока только видение производителя,

– объяснил Храпчинский.

Такие ограничения, по его мнению, затрудняют возможность быстрой передачи Tomahawk Украине. Даже в случае поставки небольшого количества речь будет идти только о точечных ударах, а не о масштабных изменениях на фронте.

Участие США в запуске Tomahawk: технические ограничения

Tomahawk является сложной системой, которая требует точных расчетов маршрута и детальных данных рельефа местности. Для полета на сверхмалых высотах необходима качественная разведка, спутниковая связь и доступ к американским технологиям. Без этого ракета не сможет использовать свой полный потенциал.

Чтобы задействовать все возможности этой ракеты, надо знать маршрут движения и иметь точный рельеф поверхности. Для этого нужна связь и спутники, которые находятся в распоряжении американцев,

– подчеркнул Храпчинский.

Передача таких систем предусматривает непосредственное привлечение Соединенных Штатов к процессу запуска. Украина получит мощное оружие, однако без доступа ко всем сопутствующим технологиям ее возможности будут оставаться ограниченными. Это делает участие партнеров решающим для реализации полного потенциала Tomahawk.

Чем Tomahawk отличается от ATACMS и Taurus?

У Соединенных Штатов и Европы не хватает производственных мощностей для массового изготовления современных ракет. Храпчинский подчеркнул, что оба континента до сих пор не перешли на военные рельсы, поэтому имеют ограниченные запасы даже базовых систем. Это касается не только Tomahawk, но и ракет ATACMS и Taurus, на которые надеется Украина.

Проблема американского и европейского оборонпрома в том, что они до сих пор не понимают угрозы и не увеличили производство. Это видно по частным компаниям и по риторике политиков,

– отметил Храпчинский.

Европа начала задумываться об обороне только после случаев залетов российских дронов. Германия готова предоставить Taurus только после решения США по Tomahawk, но пока нет носителей для этих ракет. Подготовка пилотов и технической базы требует времени, поэтому быстрого результата ожидать не стоит.

Перегретая тема Tomahawk и реальные возможности оружия

Тема возможной поставки Tomahawk вызывает значительное внимание, но подобная реакция повторяется каждый раз, когда речь идет о новом оружии. Общество воспринимает каждый вид вооружения как потенциальный перелом в войне, хотя решающим является лишь масштаб поставок и согласованность действий союзников.

Эта тема перегрета, потому что мы постоянно ждем очередное оружие, которое якобы все изменит. Такого не бывает - только большое количество вооружения может помочь на поле боя,

– подытожил Храпчинский.

Украина получает все больше современных систем, но ни одна из них не является решающей в отдельности. Преимущество обеспечивает только массовость и постоянство поддержки партнеров, что будет определять темп будущих операций.

