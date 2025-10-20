"Томагавки" за дроны: как может выглядеть соглашение между США и Украиной
В переговорах с США обсуждают различные форматы помощи, в том числе и обмен оружия на дроны. Идея "Tomahawk за дроны" вызвала интерес среди аналитиков и СМИ.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала выразил сомнение, что можно просто обменять значительное количество томагавков на украинские беспилотники. Он пояснил, что Вашингтон интересует прежде всего технологическая составляющая, а не объемы производства.
Идея обмена "Tomahawk за дроны" появилась во время визита Зеленского
Во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты обсуждали возможность расширения оборонного сотрудничества. Среди предложений прозвучала идея обмена технологиями – американские ракеты в обмен на украинские дроны.
Я не думаю, что буквально возможно обменять большое количество Томагавков на очень много дронов. Американцев прежде всего интересует технология,
– отметил Чижов.
Такие обсуждения показывают поиск новых форматов сотрудничества, где Украина может выступать не только получателем, но и партнером в технологических проектах. Идея совместить американское вооружение с украинскими разработками может стать основой долгосрочных договоренностей.
США интересуются украинскими технологиями дронов
Вашингтон внимательно следит за развитием украинских беспилотных систем, которые доказали эффективность в войне против России. Речь идет не только о боевых дронах, но и об инженерных решениях, позволяющих быстро масштабировать производство. Такие разработки привлекают внимание американских компаний, которые ищут новых технологических партнеров.
Возможно, они готовы платить роялти, но все равно Томагавки весят и стоят больше,
– объяснил политолог.
Украина может стать ценным партнером в совместных оборонных проектах, где будет предоставлять собственные разработки и опыт в сфере беспилотников. Такие договоренности способны усилить стратегическое сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, не сводя его только к обмену оружием.
За Tomahawk придется платить союзникам
Обсуждение возможных договоренностей показывает, что передача американских ракет не может быть простой бартерной сделкой. Речь идет о высокой стоимости Tomahawk, которую Соединенные Штаты не покроют самостоятельно. Даже в случае сотрудничества часть расходов могут взять на себя европейские партнеры.
Европейским союзникам все равно придется за них рассчитываться, но Украине есть что предложить. Это и дроны, и подземные газовые хранилища, и много креативных людей,
– подытожил Чижов.
Это показывает, что Киев входит в диалог не как проситель, а как равноправный участник будущих технологических и безопасностных договоренностей. Украина остается партнером, способным предлагать идеи и решения, а не только ждать помощи.
Что известно о передаче Украине ракет Tomahawk?
- Украина предложила Соединенным Штатам обменять дальнобойные ракеты Tomahawk на украинские беспилотники. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов передать тысячи дронов и сотрудничать с американскими компаниями в сфере производства. Президент США заявил, что заинтересован в этом предложении и признал эффективность украинских разработок.
- Во время встречи в Белом доме решение о передаче Tomahawk принято не было. Американская сторона пока не определилась с условиями поставки, а Украина не получила конкретного ответа. Издание отметили, что без таких ракет сложно достичь перелома на фронте, ведь они способны уничтожать стратегические объекты противника на большом расстоянии.
- После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным в приоритете США осталось укрепление собственных запасов ракет. Tomahawk решили перебросить к союзникам в Японию и Австралию для усиления обороны в азиатском регионе. Вопрос передачи Украине пока рассматривают скорее как политический сигнал, а не реальный шаг.