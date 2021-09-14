Товарами талибов являются наемники и наркотики, – аналитик о потере ВВП в Афганистане

Афганистан потерял 40% своего Валового внутреннего продукта после захвата власти талибами. Компенсировать потери можно 2 ключевыми товарами.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал международный аналитик Александр Краев. По его словам, именно наркотики и наемники являются основными товарами террористической группировки, которыми можно вернуть ВВП захваченной страны.

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Наркотики от талибов может получить любой

Краев заявил, что наркотики захватывают самые основные источники вхождения и производства. Ведь к такому товару нет выбора контрагентов.

Наркотики могут продавать в любом количестве и любым заказчикам,

– подчеркнул аналитик.

Наемников могут отправить на Ближний Восток

По мнению Краева, наемники являются "огромным товаром" для талибов. "Талибану" не требуется огромное количество боевиков, чтобы держать ситуацию под контролем в Афганистане.

"Сейчас у талибов ситуация классическая. Сотни тысяч их сторонников и воинов фактически останутся без работы", – отметил эксперт.

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Аналитик считает, что выбор для отправки наемников огромен. Прежде всего это:

Ближний Восток;

регион Кашмир;

северные части Центральной Азии.

"Всюду нужны люди, которые умеют воевать и могут делать это достаточно профессионально", – подчеркнул Краев.

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