Государство тоже неофициально признало, что действительно будет вкладывать в экономику Афганистана. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Он отметил, что, кроме этого, до сих пор на уровне с Китаем в Кабуле работает российское посольство.

Это нам не двусмысленно намекает, что Россия имеет свой определенный интерес в этом режиме,

– подчеркнул Краев.

Так же, как сказал эксперт, есть Пакистан. Сейчас государство не знает, как работать с талибами. Ведь от правительства не было никакой реакции. В то же время у боевиков могут и там быть связи.

Справка. В захваченном Афганистане до сих пор есть 3 посольства – России, Китая и Пакистана.

Кроме этого, "Талибан" вероятно будет поддерживать отношения с организациями, с похожими взглядами с "ИГИЛ". Они могут стать международными союзниками талибов.

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